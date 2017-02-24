Рафаэль Варан пропустит около месяца

В результате исследований, проведенных в Университетском Госпитале «Санитас Ла Моралеха», у защитника «Реала» Рафаэля Варана была диагностирована травма второй степени двуглавой мышцы левого бедра.
О предполагаемых сроках восстановления пока не сообщается, но, по информации испанских СМИ, защитник может вернуться в строй через 4-6 недель.
Напомним, Варан получил травму в перенесенной игре чемпионата Испании против «Валенсии» (1:2).
Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»
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