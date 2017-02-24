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Рафаэль Варан пропустит около месяца

Защитник мадридского «Реала» получил травму в матче с «Валенсией»

  • 24.02.2017 19:27
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footballhd.ru. Рафаэль Варан
© footballhd.ru. Рафаэль Варан

В результате исследований, проведенных в Университетском Госпитале «Санитас Ла Моралеха», у защитника «Реала» Рафаэля Варана была диагностирована травма второй степени двуглавой мышцы левого бедра.

О предполагаемых сроках восстановления пока не сообщается, но, по информации испанских СМИ, защитник может вернуться в строй через 4-6 недель.

Напомним, Варан получил травму в перенесенной игре чемпионата Испании против «Валенсии» (1:2).

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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