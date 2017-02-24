Началась продажа билетов на матч Хорватия – Украина

Стартовала продажа билетов на матч отбора к ЧМ-2018 Хорватия – Украина, который состоится 24 марта на стадионе «Максимир» в Загребе.
Номинальная стоимость билета – 300 грн. Билеты можно приобрести здесь, максимальное количество с одного аккаунта – 6 штук.
Продажа продлится до 10 марта.
Источник — Федерация футбола Украины
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