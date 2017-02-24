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Началась продажа билетов на матч Хорватия – Украина

Номинальная стоимость одного билета – 300 грн

  • 24.02.2017 19:19
  • 600 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Стартовала продажа билетов на матч отбора к ЧМ-2018 Хорватия – Украина, который состоится 24 марта на стадионе «Максимир» в Загребе.

Номинальная стоимость билета – 300 грн. Билеты можно приобрести здесь, максимальное количество с одного аккаунта – 6 штук.

Продажа продлится до 10 марта.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Arius.
      Arius., 24.02.2017 19:25
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Шансы крайне малы учитывая игру сборников: Конопля - совсем не играет, Бутко таже история, Коваленко - лучше бы он вчера и не играл, Зинченко - не играет, Про остальных пока вывод рано делать, но надежда что Шева чтонить придумает, а то шансы невелеки! НО ВЕРИМ!!!!
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 24.02.2017 19:49
    +1
    Arius., 24.02.2017 19:25
    Шансы крайне малы учитывая игру сборников: Конопля - совсем не играет, Бутко таже история, Коваленко - лучше бы он вчера и не играл, Зинченко - не играет, Про остальных пока вывод рано делать, но надежда что Шева чтонить придумает, а то шансы невелеки! НО ВЕРИМ!!!!
    Сепараненко и Рахитский в хорошей форме, а коВаленок же лучший в Украине молодой игрок, не вижу шансов в хорватов.
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