U-21: Александрия минимально обыграла Волынь

«Олександрія» (U-21) провела матч 19-го туру молодіжного чемпіонату України з футболу проти луцької «Волині».

Обидві команди, перебуваючи в нижній частині турнірної таблиці, намагалися розпочати новий футбольний рік з перемоги, що краще вдалося господарям.

Сам матч видався не багатий на небезпечні моменти біля обох воріт. В першому таймі суперники обмінялися парою гострих випадів та ударів, але реалізувати в забиті голи їх не вдалося. Хороші можливості відзначитися за олександрійців мали Вадим Вітенчук та Ярослав Довгий, але своїми шансами вони не скористалися.

На другий тайм господарі вийшли більш заряджені на перемогу, їх активність і принесла бажаний результат. Іван Ярошенко вибив м’яч далеко від воріт на Володимира Ніколаєва, той віддав пас на хід новачку команди Максиму Чиховичу, який вийшов на рандеву з голкіпером «Волині», перегравши його, відправив м’яч в сітку воріт – 1:0.

ФК «Олександрія» (U-21) - «Волинь» Луцьк (U-21) – 1:0 (0:0)

Гол: М.Чихович (59)

«Олександрія»: Рудик, Стецьков, Прокопчук, Гаврушко – к/к, Гранчар (Литвяк, 84), Довгий (Ніколаєв, 46), Вітенчук (Максимець, 76), Чихович, Свинобой (Протасов, 57), Яровой, Ярошенко

Запасні: Гаврусевич, Яцик, Биков

Ст.тренер – Андрій Купцов

«Волинь»: Хвалицький, Баб’як, Марушка, Зінкевич, Мосіюк, Ільницький, Шаповал – к/к, Трикош (Миколайчук, 64), Сеник (Ясковець, 86), Дмитренко (Сасовський, 90), Деда

Запасні: Жмурко, Морозович

Ст.тренер – В.Фігель