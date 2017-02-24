Анчелотти готовится провести свой 1000-й матч в тренерской карьере

Субботний матч «Баварии» против «Гамбурга» на «Альянц Арене» станет особенным для Карло Анчелотти: итальянец проведет свой 1000-й официальный матч в качестве тренера. В 999 сыгранных партиях он одержал победу 590 раз! fcbayern.com собрал интересные цифры и факты перед предстоящей дуэлью.

104-я северо-южная дуэль

В субботу «Бавария» и «Гамург» встретятся на поле в 104-ый раз в Бундеслиге - только матчей между «Гамбургом» и «Бременом» было больше (105). 62 раза мюнхенцы победили, 19 раз проиграли и 22 встречи закончились ничьей. Соотношение голов: 232:101.

Центральный матч тура на арене

Первые против пятнадцатых - и тем не менее «Бавария»-»Гамбург» будет центральным матчем 22-го тура. В последних девяти играх только Рекордмайстер набрал больше очков (23), чем «Гамбург» (16, как и «Боруссия» Дортмунд), который едет в Мюнхен с беспроигрышной серией из четырех матчей.

«Бавария» непобедима на протяжении 16 матчей

«Бавария» тоже может похвастаться сильной серией. Мюнхенцы не проигрывают «динозаврам» уже на протяжении 16 официальных матчей (13 побед, 3 ничьи) и доминируют в соотношении голов - 56:7. Последнее поражение «красно-белые» потерпели от «горожан» в сентябре 2009 года в «Гамбурге» (0:1). В Мюнхене, напротив, результаты последних шести встреч выглядят так: 6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0 и 5:0.

Данкерт у свистка

Субботний домашний матч «Баварии» будет судить Бастиан Данкерт. В этом сезоне это уже третий матч независимого судьи с участием Рекордмайстера. До этого он судил игру во Франкфурте (2:2) и Дармштадте (1:0).