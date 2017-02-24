Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Анчелотти готовится провести свой 1000-й матч в тренерской карьере

Поединок против «Гамбурга» в субботу станет юбилейным для наставника «Баварии»

  • 24.02.2017 18:18
  • 68 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Бавария. Карло Анчелотти
© ФК Бавария. Карло Анчелотти

Субботний матч «Баварии» против «Гамбурга» на «Альянц Арене» станет особенным для Карло Анчелотти: итальянец проведет свой 1000-й официальный матч в качестве тренера. В 999 сыгранных партиях он одержал победу 590 раз! fcbayern.com собрал интересные цифры и факты перед предстоящей дуэлью.

104-я северо-южная дуэль

В субботу «Бавария» и «Гамург» встретятся на поле в 104-ый раз в Бундеслиге - только матчей между «Гамбургом» и «Бременом» было больше (105). 62 раза мюнхенцы победили, 19 раз проиграли и 22 встречи закончились ничьей. Соотношение голов: 232:101.

Центральный матч тура на арене

Первые против пятнадцатых - и тем не менее «Бавария»-»Гамбург» будет центральным матчем 22-го тура. В последних девяти играх только Рекордмайстер набрал больше очков (23), чем «Гамбург» (16, как и «Боруссия» Дортмунд), который едет в Мюнхен с беспроигрышной серией из четырех матчей.

«Бавария» непобедима на протяжении 16 матчей

«Бавария» тоже может похвастаться сильной серией. Мюнхенцы не проигрывают «динозаврам» уже на протяжении 16 официальных матчей (13 побед, 3 ничьи) и доминируют в соотношении голов - 56:7. Последнее поражение «красно-белые» потерпели от «горожан» в сентябре 2009 года в «Гамбурге» (0:1). В Мюнхене, напротив, результаты последних шести встреч выглядят так: 6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0 и 5:0.

Данкерт у свистка

Субботний домашний матч «Баварии» будет судить Бастиан Данкерт. В этом сезоне это уже третий матч независимого судьи с участием Рекордмайстера. До этого он судил игру во Франкфурте (2:2) и Дармштадте (1:0).

Источник — ФК Бавария

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.