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Гринь против Стали не сыграет

Футболист «Олимпика» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 24.02.2017 18:14
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ФК Олимпик. Сергей Гринь
© ФК Олимпик. Сергей Гринь

Нападающий донецкого «Олимпика» Сергей Гринь не поможет своей команде в матче 19-го тура против каменской «Стали», который состоится 25-го февраля на «Арене Львов».

Футболист на данный момент залечивает травму, полученную еще месяц назад, когда «Олимпик» выступал на мемориале Макарова. В ходе зимних сборов нападающий принимал участие в некоторых контрольных поединках, но повреждение дельтовидной связки постоянно давало о себе знать, поэтому было принято решение залечить травму полностью.

По предварительным прогнозам, игрок пропустит еще 2-3 игры чемпионата.

Источник — Sport.ua

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