Гринь против Стали не сыграет

Нападающий донецкого «Олимпика» Сергей Гринь не поможет своей команде в матче 19-го тура против каменской «Стали», который состоится 25-го февраля на «Арене Львов».

Футболист на данный момент залечивает травму, полученную еще месяц назад, когда «Олимпик» выступал на мемориале Макарова. В ходе зимних сборов нападающий принимал участие в некоторых контрольных поединках, но повреждение дельтовидной связки постоянно давало о себе знать, поэтому было принято решение залечить травму полностью.

По предварительным прогнозам, игрок пропустит еще 2-3 игры чемпионата.