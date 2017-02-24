Гринь против Стали не сыграет

Нападающий донецкого «Олимпика» Сергей Гринь не поможет своей команде в матче 19-го тура против каменской «Стали», который состоится 25-го февраля на «Арене Львов».
Футболист на данный момент залечивает травму, полученную еще месяц назад, когда «Олимпик» выступал на мемориале Макарова. В ходе зимних сборов нападающий принимал участие в некоторых контрольных поединках, но повреждение дельтовидной связки постоянно давало о себе знать, поэтому было принято решение залечить травму полностью.
По предварительным прогнозам, игрок пропустит еще 2-3 игры чемпионата.
Источник — Sport.ua
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