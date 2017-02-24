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Антонио КОНТЕ: «Я расстроен увольнением Раньери»

Главный тренер «Челси» пообещал экс-наставнику «Лестера» свою поддержку

  • 24.02.2017 17:54
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

На предматчевой пресс-конференции Антонио Конте ответил на вопросы о двух бывших тренерах «Челси» и о Поле Клементе, который возвращается на «Стэмфорд Бридж» в статусе главного тренера «Суонси».

Конте сообщил, что в преддверии первого домашнего матча «Челси» за последние 3 недели все футболисты находятся в строю. Также итальянец отреагировал на отставку Клаудио Раньери, который вчера был уволен с поста главного тренера «Лестера».

«Мне очень жаль, что Клаудио уволен, — говорит главный тренер «Челси». — Я расстроен из-за этого».

«Во-первых, он — мой друг и очень хороший человек, а также очень хороший тренер. Всего 6 месяцев назад он победил с клубом в АПЛ. Он осуществил мечту и помог команде выиграть трофей. Я расстроен из-за этой ситуации как его друг и как тренер».

«Без сомнения, я позвоню ему, но сейчас лучше подождать. Я понимаю сложившуюся ситуацию и его разочарование. Вполне естественно, что после того, что случилось, я должен поговорить с ним и выразить ему свою поддержку, потому что это очень серьёзное решение».

Конте рассмеялся, когда его спросили, опасается ли он, что что-нибудь подобное может произойти с ним в следующем сезоне. Итальянец отметил, что будет счастлив рискнуть и проверить это, если команда выиграет в этом сезоне чемпионат Англии.

Победа в матче в завтрашнем матче с «Суонси» поможет команде совершить ещё один шаг по на пути к этой «мечте». Конте отметил работу, которую проделал его визави Пол Клемент, долгое время работавший тренером в «Челси». Клемент одержал с «Суонси» уже 4 победы.

«Он серьёзно взбодрил команду. Также они усилились в трансферное окно, поэтому мы должны очень внимательно отнестись к этой игре».

«Если вы смотрели их матчи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», вы понимаете, насколько сложно будет с ними играть. Я уверен, что мои игроки понимают это. Они хорошо поработали и подходят к завтрашнему матчу с хорошим настроем».

В матче примет участие Фернандо Льоренте, который играл под руководством Конте в «Ювентусе».

«Это очень хороший игрок. Я восхищаюсь им как футболистом и как человеком. Мне приятно будет увидеть его на завтрашней игре. Я желаю ему всего наилучшего, но только после матча!»

«Мы работаем, чтобы максимально ограничить возможности своего соперника, — добавляет Конте. — Иногда нам это удается, иногда игрок хорош и ему удается забить. Разумеется, я стараюсь дать своим футболистам как можно больше информации, работая вместе с ними и объясняя, как правильно сыграть в ситуации с игроком определенного типа».

«Мы знаем о возможностях Льоренте, Сигурдссона, Фера и всего «Суонси», и мы должны очень внимательно провести этот матч».

Другой бывший тренер «Челси», которого вспомнили на пресс-конференции, Карло Анчелотти, в выходные проведет свой 1000-й матч, когда «Бавария» сыграет с «Гамбургом».

«Это выдающееся достижение Карло. Он мой хороший друг. Он был моим тренером в «Ювентусе», а сейчас он лучший итальянский тренер и один из лучших тренеров в мире».

«Не так просто провести на этом уровне у руля команды тысячу матчей, когда необходимо нести ответственность за результат в каждой встрече».

«Без сомнения, у него великая карьера. Я надеюсь, что мне удастся хотя бы приблизиться к его достижениям!».

Источник — ФК Челси

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