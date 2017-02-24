Почему Шахтер вылетел из Лиги Европы

Состоявшаяся неделю назад встреча в Виго, несмотря на победный результат, оставила налет недосказанности в противостоянии «Шахтера» и испанского середняка. Тогда весьма посредственный уровень футбола показали обе команды – та же «Сельта» в разгар собственного сезона провела игру с одним попаданием в створ ворот.

Несмотря на стабильность состава, у горняков невооруженным взглядом было видно отсутствие слаженности в игровых связях, что стало следствием недостатка в индивидуальной форме исполнителей, которые, несмотря на десяток контрольных матчей, еще не вошли в сезон. Именно с тем, что в ответной встрече игрокам удастся прибавить именно в индивидуальных кондициях, возлагались основные надежды украинских любителей футбола, так привыкших в последние годы, что евровесна для них затягивается.

Как и в матче недельной давности, «Сельте» удалось захватить территориальное преимущество – лишь 4 игрока «горняков» получили усредненные позиции за центральной линией.

ПРОГРЕСС В ТЕМПЕ ИГРЫ И АГРЕССИВНОСТИ

В чем обоим соперника следует отдать должное, так это в том, что обе команды в ответной игре проявили гораздо большую нацеленность на ворота. Вспомним, что в Виго «горняки» угрожали воротам соперника лишь 4 раза за матч, а результативный эпизод стал следствием ошибки соперника и удачных действий на перехвате. В собственном атакующем потенциале «горняков», если к нему не относить индивидуальные скоростные рейды Тайсона и Марлоса в первом матче, ощущался острый дефицит, что в итоге и отразилось на общем уровне давления на ворота соперника.

В значительной степени «Шахтеру» это удалось. Так, по сравнению с матчем недельной давности, «горняки» не только не уступили сопернику в общем давлении на штрафную, но и выполнили большее число ключевых обостряющих передач, которые просто обязаны были заканчиваться взятием ворот. В этой связи следует, безусловно, отметить блестящую игру обоих вратарей, отбивших по 6 ударов, 100% из которых с чистой совестью можно назвать сейвами. Это отчасти обусловило если не исход, то ход матча.

По сравнению с первым матчем, «Шахтер» заметно прибавил в объеме действий в завершении атак, где по точности и остроте передач даже превзошел соперника.

«СЕЛЬТА» СОХРАНЯЕТ ИГРОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Однако в качестве действий в атаке со своей стороны прибавили и гости. Как следует из диаграммы усредненных позиций игроков, «Сельте» удалось сохранить территориальное преимущество. Большее число средних и коротких передач (628 против 501 по данным Opta) говорит и о том, что за гостями осталась и инициатива в позиционном компоненте игры. Кроме того, по сравнению с первой игрой, испанской команде удалось заметно повысить эффективность действий в завершении – вместо одного удара в створ из 9 неделю назад, испанцы били 15 раз, и попали в ворота в половине случаев.

Помимо сохранения преимущества в позиционной игре, «Сельте» удалось прибавить в точности ударов, где в доле попадания в створ она не уступила хозяевам.

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА «ШАХТЕРА»

То, что подопечные Фонсеки продемонстрируют заметный прогресс в позиционном компоненте, ожидалось с трудом. Учитывая текущую форму своих игроков, тренер дончан избрал упрощенный вариант с быстрой доставкой мяча в атаку и максимально плотными действиями у штрафной соперника. После игры многие винят в поражения тренера «горняков», в укор ему ставятся и сетования на действия судьи.

Однако то, что в текущих условиях тренерский штаб хозяев выбрал корректный, сбалансированный план на игру, который работал – не признать нельзя. Об этом красноречиво свидетельствуют факты – сравнительные данные об объеме и эффективности игры в завершении, где, по сравнению с первым матчем, прогресс неоспорим. И это вряд ли можно отнести к действию фактора «родных стен», давно ставшему для «горняков» чем-то эфемерным.

Другое дело, что в части реализации достаточного числа созданных моментов игроки «Шахтера» проявили себя не лучшим образом. По данным Opta, все 100% (!) своих ударов хозяева нанесли из пределов штрафной «Сельты». 21 удар по воротам соперника при 11 в створ – показатель, которого даже в чемпионате Украины с куда более податливыми соперниками «Шахтер» добивается не всегда. Значит, цель в доставке мяча в эту зону была достигнута и тактический план Фонсеки на игру сработал.

Необъяснимое желание Малышева поиграть в слона в своей штрафной не было по достоинству оценено судьями назначением пенальти – контраргумент тому, что все в этом матче решали арбитры

Кроме того, к сожалению, среди игроков, проведших матч наихудшим образом, следует отметить Малышева и Коваленко. Малышев, призванный играть главную оборонительную роль в страховке опорной зоны хозяев, не выполнил ни одного (!) отбора. Причем столь вопиющий показатель на данной позиции он демонстрирует не в первый раз, и в наших материалах мы неоднократно это отмечали ранее. В этом отношении он - не альтернатива Степаненко, и решение выставить его в стартовом составе можно отнести к ошибкам Фонсеки. Кроме того, при защите штрафной создал ситуацию, чудом не приведшую к пенальти еще в середине первого тайма.

КТО В «ШАХТЕРЕ» ЦАП

После появления в «Шахтере» Бланко-Лещука, который уже сходу демонстрирует себя производительнее и перспективнее Феррейры, проблемы «горняков» в нападении отчасти решаются. Однако, как показали игры с «Сельтой» (да и некоторые предыдущие), на первый план выходит фигура исполнителя на позиции ЦАП – центрального атакующего полузащитника. В течение длительного времени Коваленко действует стабильно малопроизводительно. Печально констатировать, что в качестве ведущего игрока атаки он явно недорабатывает в качестве, тем более, с оглядкой на Лигу чемпионов.

Диаграммы выполненных передач Коваленко (слева) и Фреда (справа).

В атакующей направленности передач Коваленко заметно уступил Фреду (которого, к слову, после замены Коваленко Фонсека и отрядил вперед). Да, в условиях практикуемой Фонсекой схемы 4-4-2, Коваленко чаще приходится играть второго нападающего, чем атакующего полузащитника. Однако эффективность от его действий и в этой роли крайне сомнительна. Думается, что и восстановление Дентиньо не решит эту проблему окончательно. В предстоящий трансферный период для «Шахтера» самой актуальной становится задача поиска креативного игрока в атаке.

Причины поражения «горняков» крепкой, но не блещущей «Сельты», как и ожидалось, проявились во втором матче. Тактические и кадровые задачи тренерским штабом «Шахтера» в большинстве своем оказались выполнены, и решающее для матча значение оказали не только решения судей (простивших, например, Малышева), сколько индивидуальная неточность при завершении собственных многочисленных моментов. А это уже вряд ли можно относить к проблемам «неформы» весеннего периода – в прошедшем матче, по сравнению с первой игрой, «Шахтер выглядел заметно агрессивнее.

В материале использованы данные статистики Opta.

Игорь ЗАЙЦЕВ