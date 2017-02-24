Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман САНЖАР: «К нам еще будут приезжать ребята»

Донецкий «Олимпик» продолжает работу на трансферном рынке

  • 24.02.2017 17:41
  • 121 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Роман Санжар
© Sport.ua. Роман Санжар

Работу на трансферном рынке не прекращает «Олимпик». Сразу трое потенциальных новичков прибыли на просмотр в донецкий клуб. Их имена не разглашаются, однако двух игроков все же удалось идентифицировать. Это хавбек Игорь Жураховский, недавно разорвавший контракт с «Кубанью», и Виталий Гемега, который прекратил сотрудничество с «Динамо». Надеются в «Олимпике» на усиление даже во время второй части чемпионата, как говорит Роман Санжар:

- У нас еще есть договоренности, к нам еще будут приезжать ребята, и мы по ходу чемпионата будем их просматривать. Если они нам подойдут, мы еще будем укрепляться. Пока не могу сказать конкретное число, потому что ведутся переговоры, возможно, ребята приедут, возможно нет. О каком-то количестве не буду говорить, но игроки еще будут приезжать.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.