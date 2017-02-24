Роман САНЖАР: «К нам еще будут приезжать ребята»

Работу на трансферном рынке не прекращает «Олимпик». Сразу трое потенциальных новичков прибыли на просмотр в донецкий клуб. Их имена не разглашаются, однако двух игроков все же удалось идентифицировать. Это хавбек Игорь Жураховский, недавно разорвавший контракт с «Кубанью», и Виталий Гемега, который прекратил сотрудничество с «Динамо». Надеются в «Олимпике» на усиление даже во время второй части чемпионата, как говорит Роман Санжар:

- У нас еще есть договоренности, к нам еще будут приезжать ребята, и мы по ходу чемпионата будем их просматривать. Если они нам подойдут, мы еще будем укрепляться. Пока не могу сказать конкретное число, потому что ведутся переговоры, возможно, ребята приедут, возможно нет. О каком-то количестве не буду говорить, но игроки еще будут приезжать.