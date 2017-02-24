Калитвинцев не сыграет против Динамо

Полузащитник «Зари» Владислав Калитвинцев не сыграет в субботнем поединке 19-го тура против «Динамо».

Динамовец отдан в аренду луганскому клубу до конца этого чемпионата, а его контракт с «Динамо» действителен до лета 2018 года. По условиям соглашения между клубами, Владислав не имеет права выходить на поле в матчах против киевлян.

Владислав Калитвинцев в 2015-2016 гг. был в аренде в одесском «Черноморце». На его счету 32 поединка в Премьер-лиге, где он забил 5 голов.