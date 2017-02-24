Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нас ждут два боевых матча»

Футболист «Генка» поделился ожиданиями от битвы с «Гентом» в 1/8 финала Лиги Европы

  • 24.02.2017 17:01
  • 93 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский

Игрок «Генка» Руслан Малиновский прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы УЕФА, согласно которым его команда сыграет с соотечественниками из «Гента».

- Для наших болельщиков клуб находится недалеко. Очень много людей приедет нас поддержать. Мы знаем друг друга очень хорошо, поэтому нас ждут две очень интересные игры. Посмотрим. Жребий очень интересный.

Нас ждут два боевых матча. Они очень тактически хороши, это играющая команда, которая демонстрирует хороший контроль мяча. У них хорошая атакующая линия. Они играют в три защитника, так что, возможно, придется чуть перестраиваться. Мы их обыгрывали в этом чемпионате уже 2:0. Так что у нас обоих хорошие шансы, думаю, можно оценить их 50 на 50.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.