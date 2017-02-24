Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Нас ждут два боевых матча»

Игрок «Генка» Руслан Малиновский прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы УЕФА, согласно которым его команда сыграет с соотечественниками из «Гента».

- Для наших болельщиков клуб находится недалеко. Очень много людей приедет нас поддержать. Мы знаем друг друга очень хорошо, поэтому нас ждут две очень интересные игры. Посмотрим. Жребий очень интересный.

Нас ждут два боевых матча. Они очень тактически хороши, это играющая команда, которая демонстрирует хороший контроль мяча. У них хорошая атакующая линия. Они играют в три защитника, так что, возможно, придется чуть перестраиваться. Мы их обыгрывали в этом чемпионате уже 2:0. Так что у нас обоих хорошие шансы, думаю, можно оценить их 50 на 50.