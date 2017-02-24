Динамо U-21 разгромило Зарю

Первый официальный матч в 2017 году «Динамо» U-21 провело в Запорожье против сверстников из «Зари».

Динамовцы ушли на зимний перерыв в лидерах, опережая идущий вторым «Шахтер» на три очка, и пятую «Зарю» аж на 17! Несмотря на столь внушительный разрыв, задачи у каждой из команд на весеннюю часть сезона поставлены – «Динамо» преисполнено желания подтвердить статус лучшей команды страны, а «Заря» сохраняет шансы побороться за место в тройке.

За два с половиной месяца в составе команды Унай Мельгосы неизбежно произошли изменения. По сравнению с заключительным матчем минувшего года против «Шахтера», состав обновился почти на половину. Не приняли участие в отчетном матче Михайличенко, Мякушко, Корзун, Шапаренко и Леднев, вместо них вышли Осман, Казаков, Тарануха, Янаков и Булеца. Интересно, что последние двое тремя днями ранее принимали участие в матче Юношеской Лиги УЕФА в составе «Динамо» U-19.

Игра проходила на искусственном поле, что наложило определенный отпечаток на действия футболистов. В начале встречи команды обменялись острыми моментами, по большей части действуя осторожно, атакуя с оглядкой на свои ворота.

А решающей стала концовка первого тайма, в которой и были забиты два мяча. На 34-й минуте Алексей Щебетун, замыкая фланговый прострел, сперва пробил в перекладину, а со второй попытки, добивая отскочивший мяч, переправил его в ворота. Гол стал пятым для Щебетуна в нынешнем чемпионате U-21.

А вот для Сергея Булецы, подкараулившего ошибку вратаря, результативный удар на 44-й минуте на таком уровне стал дебютным в карьере. Так полузащитник сделал себе подарок к 18-летию, которое отпраздновал восемью днями ранее. Забитый Булецой еще один мяч в концовке встрече, после чего счет стал 0:3, наверняка сделал этот день для парня памятным на всю жизнь!

Крупная выездная победа «Динамо» показала реальную разницу в классе между соперниками. Наша команда сохранила за собой первую строчку в таблице, а следующий матч в Чемпионате U-21 проведет ровно через неделю, 3 марта, в родных стенах против «Олимпика».

«Заря» (Луганск) – «Динамо» (Киев) – 0:3

Голы: Щебетун (34), Булеца (44, 83)

«Заря»: Овсянник, Кравченко, Шершень, Заименко, Повалий, Емец, Шалфеев, Терзи (Король, 72), Качавенда (Нечипоренко, 65), Билоусов (к), Майборода.

«Динамо»: Маханьков, Лукьянчук, Тымчик, Очигава (Чоботенко, 88), Осман, Ориховский (Шапаренко, 46), Казаков (к) (Алибеков, 85), Булеца, Янаков, Тарануха, Щебетун (Русин, 76).

Предупреждены: Шершень (72) – Тарануха (12).