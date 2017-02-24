КИРИЧЕНКО: МЮ – самый сильный соперник, который мог достаться Ростову

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы.

- Наверное, «Манчестер Юнайтед» — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов.

Недостатка информации про «Манчестер Юнайтед» точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата, — сказал Кириченко.