ФИФА дала Днепру 90 дней, чтобы избежать вылета в Первую лигу

Дисциплинарный комитет ФИФА дал «Днепру» последнюю отсрочку в деле о выплате долга перед агентом Гиннесом Карвахалем Сельери, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса.

Заседание комитета состоялось 31 января, на нем было решено предоставить днепровскому клубу еще 90 дней для погашения долга.

Согласно решению, в случае неуплаты долга «Днепр» будет переведен в первую лигу. Понижение состоится автоматически без последующего разбирательства дисциплинарного комитета, если агент сообщит, что выплаты не произошли, и потребует применить санкции.

ФИФА уже предупреждала «Днепр» о переводе в первую лигу, предыдущее решение обязывало клуб выплатить деньги до 18 января, но оно не было выполнено.

Из-за долгов в этом сезоне «Днепр» уже был лишен 12 очков. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 6 очками в активе.