Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФИФА дала Днепру 90 дней, чтобы избежать вылета в Первую лигу

Если днепровский клуб не рассчитается с долгами, его понизят в классе автоматически

  • 24.02.2017 16:22
  • 473 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Дисциплинарный комитет ФИФА дал «Днепру» последнюю отсрочку в деле о выплате долга перед агентом Гиннесом Карвахалем Сельери, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса.

Заседание комитета состоялось 31 января, на нем было решено предоставить днепровскому клубу еще 90 дней для погашения долга.

Согласно решению, в случае неуплаты долга «Днепр» будет переведен в первую лигу. Понижение состоится автоматически без последующего разбирательства дисциплинарного комитета, если агент сообщит, что выплаты не произошли, и потребует применить санкции.

ФИФА уже предупреждала «Днепр» о переводе в первую лигу, предыдущее решение обязывало клуб выплатить деньги до 18 января, но оно не было выполнено.

Из-за долгов в этом сезоне «Днепр» уже был лишен 12 очков. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 6 очками в активе.

Источник — Трибуна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    orl405
      orl405, 24.02.2017 16:42
    0
    Держись, Днепруха, а то получишь у вуха!
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 24.02.2017 16:45
    0
    дай Бог, щоб на цому закінчилося, хоча БОРГІВ стільки, що це буде доля Арсенала, Кривбаса, Металіста.
    Ссылка
    El Gato
    online
      El Gato, 24.02.2017 17:14
    0
    напугали ежа голым задом - они и так вылетят быстрее по итогам чемпа
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.