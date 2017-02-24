СМИ: «Гладкий готов уйти в аренду даже в Украину, лишь бы не в Россию»

Украинский журналист Игорь Бурбас пролил свет на будущее 29-летнего форварда киевского «Динамо» Александра Гладкого.
«Интересно, что ждет Гладкого после вчерашней встречи с президентом. Игрок выразил готовность уйти в аренду. Даже в Украину, лишь бы не в Россию», – написал Бурбас в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров отправил Гладкого в дубль. Позже выяснилось, что Александр при заявке на вторую часть сезона сменил игровой номер.
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А те що не хоче в рос.підерацію молодець
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