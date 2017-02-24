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СМИ: «Гладкий готов уйти в аренду даже в Украину, лишь бы не в Россию»

Нападающий «Динамо» не против покинуть киевский клуб

  • 24.02.2017 16:11
  • 823 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Украинский журналист Игорь Бурбас пролил свет на будущее 29-летнего форварда киевского «Динамо» Александра Гладкого.

«Интересно, что ждет Гладкого после вчерашней встречи с президентом. Игрок выразил готовность уйти в аренду. Даже в Украину, лишь бы не в Россию», – написал Бурбас в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров отправил Гладкого в дубль. Позже выяснилось, что Александр при заявке на вторую часть сезона сменил игровой номер.

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 16:24
    +11
    Зорі потрібний хоть якийсь форвард....Карпати, Олександрія якраз його рівень.
    А те що не хоче в рос.підерацію молодець
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    pulse240
      pulse240, 24.02.2017 16:39
    0
    В Зарю вряд ли, они ведь сейчас конкуренты Динамо за место в лч )
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