СМИ: «Гладкий готов уйти в аренду даже в Украину, лишь бы не в Россию»

Украинский журналист Игорь Бурбас пролил свет на будущее 29-летнего форварда киевского «Динамо» Александра Гладкого.

«Интересно, что ждет Гладкого после вчерашней встречи с президентом. Игрок выразил готовность уйти в аренду. Даже в Украину, лишь бы не в Россию», – написал Бурбас в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сергей Ребров отправил Гладкого в дубль. Позже выяснилось, что Александр при заявке на вторую часть сезона сменил игровой номер.