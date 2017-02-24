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Сергей СИМИНИН: «Приятно играть за команду с серьезными целями»

Новичок «Александрии» поделился ожиданиями от второй части сезона

  • 24.02.2017 15:56
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ФК Александрия. Сергей Симинин
© ФК Александрия. Сергей Симинин

Новобранець «Олександрії» розповідає про конкуренцію, турнірні цілі й матчі з колишніми командами.

— Сергію, чи знали Ви, підписуючи контракт із «Олександрією», про конкуренцію на вашу позицію?
— Чи не боявся конкуренції, чи знав, куди йду? Звичайно, все знав і все розумів! Конкуренція — позитивна річ за будь-яких умов. Це можна сприймати як новий виклик, як перевірку своїх сил.

— Наскільки важливу роль у переході в новий клуб зіграло те, що він ближчий до єврокубків, аніж попередній, «Ворскла»?
— Певну роль цей аспект зіграв. Перед нами чітке завдання — спочатку пробитись у верхню шістку команд Ліги Парі-Матч, а потім завоювати таке підсумкове місце, що дасть пропуск у Лігу Європи. Приємно виступати за команду, перед якою серйозні цілі.

— Так склалося, що дебютувати за «жовто-зелено-чорних» Ви зможете у суботу в зустрічі з «Волинню» — клубом, який відкрив Вас для професійного футболу…
— Ну, і що? По-перше, я вже не один поєдинок зіграв проти луцької команди. По-друге, я не зовсім впевнений, чи дебютую за «Олександрію» вже завтра.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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