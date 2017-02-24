МАУРИСИО: «Зениту будет трудно спасти сезон»

Полузащитник сине-бело-голубых — об итогах противостояния с «Андерлехтом».



— В концовке матча нам не хватило концентрации. За всю игру «Андерлехт» нанес всего один удар в створ наших ворот, а мы забили им трижды. Мы сумели найти свою игру, максимально выложились, одержали победу в этом матче, пусть и не удалось пройти дальше. Сейчас нам нужно не опускать рук и продолжать работать.



— «Зенит» с Данни и без него — две разные команды?

— Конечно, он очень долго выступает за «Зенит». Он капитан и лидер команды как игрок и как личность. Он сделал все, что мог, да и вся команда сегодня показала максимум, не только Данни. Увы, по сумме двух матчей мы уступили.



— Можно было в концовке отодвинуть игру от своих ворот? Кто должен был дать такую команду — капитан, тренер?

— Когда мы проигрываем, то проигрываем все вместе, а не тренер или капитан. Это касается и побед. Сейчас я не могу сказать, кто конкретно ошибся в одном эпизоде, — проиграла вся команда.



— Хватило ли вам сил на 90 минут?

— Думаю, что сегодня мы показали хорошую физическую готовность. Понятно, что это только второй официальный матч в году и дальше мы будем только лучше.



— Вы согласны с тем, что, чтобы спасти сезон, «Зениту» нужно завоевывать титул чемпиона России?

— Когда мы играем в чемпионате России, Кубке России или Лиге Европы, то думаем только о победе в турнире. «Зенит» — большая команда, которая везде борется только за титулы. Сейчас у нас остался только чемпионат, и спасти сезон будет трудно, но мы будем продолжать работать и бороться за победу в нем.



— Без матчей Лиги Европы в чемпионате России будет легче?

— В чемпионате России не бывает легко. Я играю тут уже семь лет и могу сказать, что у нас очень сильная и ровная лига, в которой все команды борются в каждом матче за три очка, и легко точно не будет.