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Днепр в полном составе встретился с болельщиками

Игроки и тренерский штаб ответили на вопросы фанов и провели автограф-сессию

  • 24.02.2017 15:09
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ФК Днепр
© ФК Днепр

Возрождение хороших традиций всегда несет в себе позитив. А таковыми в футбольном плане в нашем городе издавна были встречи «Днепра» со своими болельщиками перед началом и в ходе сезона. В первые годы прошлого десятилетия общение в таком формате прекратилось, чему, наверное, поспособствовало и бурное развитие информационных технологий, и вот с сегодняшнего дня, когда в гости к своим почитателям в спорткомплекс «Шинник» пришла вся команда во главе с ее наставником Дмитрием Михайленко, оно наконец-то возобновилось, и хочется верить, надолго.

Уже с самого начала своеобразного болельщикого интервью, стало очевидно, что оно удастся на все сто, и заряд положительных эмоций получат как задававшие вопросы фаны, так и отвечавшие на них футболисты, причем и вопросы, и ответы зачастую несли в себе изрядную порцию юмора. Уж в чем точно выиграла торсида «Днепра», так это в том, что о своих любимцах узнала много нового. Например о том, что кумиром Дмитрия Михайленко в его бытность игроком был Вадим Тищенко. Или о том, что основные предпочтения Сергея Кравченко в еде — хлеб и мучные изделия. В детстве же Сергей, помимо футбола, занимался плаванием и гимнастикой, и некоторые время ходил на танцы; один из самых опытных игроков «Днепра» считает, что предматчевый мандраж — нормальное состояние футболиста, а в противном случае может быть недонастрой на игру; шпагат исполнить он сумеет, но только один раз, потому что после этого попросту не встанет с пола.

О многом поведал и Руслан Ротань: что закончит с футболом только тогда, когда его попросят болельщики; что роль диджея в команде от Виталия Мандзюка перешла к Дмитрию Нагиеву; что заработанные средства в бизнес никто из игроков команды не вкладывает — на это нет ни времени, ни возможностей.

Познакомились ближе верные поклонники днепрян и с молодыми игроками команды, узнав, что слухи о переходе зимой Андрея Лунина в «Шахтер» или «Динамо» до самого Андрея не доходили; что под нынешним 10-м номером Владислав Кочергин играл и в детстве; что для Максима Лунева самым сложным моментом в матче является выбор между игрой вперед и возможностью отдать передачу просящему ее Руслану Ротаню.

Завершился же прекрасный вечер совместным фото команды и ее болельщиков и исполнением клубного хита «Только «Днепр», только победа!», и при этом вместе с его автором диджеем Графом солировал Дмитрий Нагиев. Как же хочется, чтобы поводов для подобного исполнения в этом году было как можно больше, причем начиная с ближайшего воскресенья!

Источник — ФК Днепр

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