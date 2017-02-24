ЧАЙКОВСКИЙ: «Появление Калитвинцева – большой плюс для Зари»

Один из ключевых игроков «Зари», который заменит весной в качестве капитана проходящего реабилитацию после травмы Никиту Каменюку, рассказал о втором турецком сборе и подготовке к предстоящему поединку с киевлянами.



- Какие ощущения должен испытывать футболист, за плечами которого три этапа зимней подготовки?

- В моем случае они исключительно положительные. Сборы есть сборы: позади непростая работа, но она поможет встретить весну в хорошем функциональном состоянии.



- С предложенными нагрузками справлялись?

- Конечно! Хотя было нелегко.



- С контрольными матчами, сыгранными на сборах, связана любопытная закономерность: победные результаты пришлись на первую половину - после чего за ничьей последовали два поражения. Какое объяснение этому находите?

- Были бы рады выигрывать все матчи без исключения. Но сборы для того и придуманы, чтобы работать над ошибками. В Турции мы этому уделяли немало внимания. Надеюсь, выигрывать будем в чемпионате.



- Все соперники на заключительном сборе - представители постсоветского пространства: узбекский «Локомотив», казахстанские «Астана» и «Шахтер», белорусское «Торпедо» и армянский «Ширак». Кто оказался сложнее?

- Все игры были хороши. Каждый соперник подходил к ним со своими целями и в разной степени готовности. А выделил бы, пожалуй, болгарский «Лудогорец», с которым «Заря» встречалась на первом сборе.



- Кого на ваших играх было больше - скаутов или представителей будущих соперников «Зари» в премьер-лиге?

- (Смеется). Просто не обращал на это внимания. Перед нами стояли немного другие задачи.



- Известно, что у «Зари» были проблемные позиции - центрального защитника, правого полузащитника и нападающего. С приходом новых футболистов стало легче?

- Разумеется! В первую очередь, это касается Влада Калитвинцева. Его появление в «Заре» - большой плюс для нашей команды. Как плюсом стало и возвращение к нам Андрея Пилявского.



- Известно немало случаев, когда ввиду кадрового дефицита тренер предлагал игроку освоить другое амплуа - и это приносило результат. Подобные эксперименты на сборах случались?

- Скоро все сами увидите! (Улыбается).



- Кто из новичков сразу стал своим в «Заре»?

- Команда у нас дружная. Если новые ребята в ней появились, значит, они уже свои! Каждый футболист проявил на сборах усердие, а остальное покажут матчи чемпионата.



- Как обстоят дела со здоровьем у Никиты Каменюки?

- Капитан идет на поправку и находится под пристальным контролем врачей. Ежедневно работает по шесть часов, а потом - еще занимается в бассейне.



- Смена климата и условий для тренировок не скажется негативно на качестве подготовки к предстоящему матчу с киевлянами?

- Никаких опасений по этому поводу у нас нет.



- Что известно вам о «Динамо» весеннего образца?

- Мы пока только изучаем соперника, просматриваем на теоретических занятиях его игры. Словом, готовимся в обычном режиме.



- Прошлой осенью мы стали свидетелями двух интереснейших поединков с участием «Динамо» и «Зари» в Киеве. В сентябрьской встрече чемпионата успех был на стороне вашей команды, а в сыгранном в октябре кубковом матче победу праздновали динамовцы. Чем запомнились эти встречи?

- Бескомпромиссной борьбой и высоким накалом. Надеюсь, не придется скучать зрителям и в будущую субботу.



- Матч в Запорожье - центральный в туре. Известно ли вам, насколько многочисленной будет зрительская аудитория?

- Пока не в курсе, ведь мы только в четверг во второй половине дня прилетели из Турции. Но хочется, чтобы зрителей на трибунах «Славутич Арены» было как можно больше…