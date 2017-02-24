Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧАЙКОВСКИЙ: «Появление Калитвинцева – большой плюс для Зари»

Игрок «Зари» - о сборах и подготовке к матчу против «Динамо»

  • 24.02.2017 14:55
  • 179 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ЧАЙКОВСКИЙ: «Появление Калитвинцева – большой плюс для Зари»

Один из ключевых игроков «Зари», который заменит весной в качестве капитана проходящего реабилитацию после травмы Никиту Каменюку, рассказал о втором турецком сборе и подготовке к предстоящему поединку с киевлянами.

- Какие ощущения должен испытывать футболист, за плечами которого три этапа зимней подготовки?
- В моем случае они исключительно положительные. Сборы есть сборы: позади непростая работа, но она поможет встретить весну в хорошем функциональном состоянии.

- С предложенными нагрузками справлялись?
- Конечно! Хотя было нелегко.

- С контрольными матчами, сыгранными на сборах, связана любопытная закономерность: победные результаты пришлись на первую половину - после чего за ничьей последовали два поражения. Какое объяснение этому находите?
- Были бы рады выигрывать все матчи без исключения. Но сборы для того и придуманы, чтобы работать над ошибками. В Турции мы этому уделяли немало внимания. Надеюсь, выигрывать будем в чемпионате.

- Все соперники на заключительном сборе - представители постсоветского пространства: узбекский «Локомотив», казахстанские «Астана» и «Шахтер», белорусское «Торпедо» и армянский «Ширак». Кто оказался сложнее?
- Все игры были хороши. Каждый соперник подходил к ним со своими целями и в разной степени готовности. А выделил бы, пожалуй, болгарский «Лудогорец», с которым «Заря» встречалась на первом сборе.

- Кого на ваших играх было больше - скаутов или представителей будущих соперников «Зари» в премьер-лиге?
- (Смеется). Просто не обращал на это внимания. Перед нами стояли немного другие задачи.

- Известно, что у «Зари» были проблемные позиции - центрального защитника, правого полузащитника и нападающего. С приходом новых футболистов стало легче?
- Разумеется! В первую очередь, это касается Влада Калитвинцева. Его появление в «Заре» - большой плюс для нашей команды. Как плюсом стало и возвращение к нам Андрея Пилявского.

- Известно немало случаев, когда ввиду кадрового дефицита тренер предлагал игроку освоить другое амплуа - и это приносило результат. Подобные эксперименты на сборах случались?
- Скоро все сами увидите! (Улыбается).

- Кто из новичков сразу стал своим в «Заре»?
- Команда у нас дружная. Если новые ребята в ней появились, значит, они уже свои! Каждый футболист проявил на сборах усердие, а остальное покажут матчи чемпионата.

- Как обстоят дела со здоровьем у Никиты Каменюки?
- Капитан идет на поправку и находится под пристальным контролем врачей. Ежедневно работает по шесть часов, а потом - еще занимается в бассейне.

- Смена климата и условий для тренировок не скажется негативно на качестве подготовки к предстоящему матчу с киевлянами?
- Никаких опасений по этому поводу у нас нет.

- Что известно вам о «Динамо» весеннего образца?
- Мы пока только изучаем соперника, просматриваем на теоретических занятиях его игры. Словом, готовимся в обычном режиме.

- Прошлой осенью мы стали свидетелями двух интереснейших поединков с участием «Динамо» и «Зари» в Киеве. В сентябрьской встрече чемпионата успех был на стороне вашей команды, а в сыгранном в октябре кубковом матче победу праздновали динамовцы. Чем запомнились эти встречи?
- Бескомпромиссной борьбой и высоким накалом. Надеюсь, не придется скучать зрителям и в будущую субботу.

- Матч в Запорожье - центральный в туре. Известно ли вам, насколько многочисленной будет зрительская аудитория?
- Пока не в курсе, ведь мы только в четверг во второй половине дня прилетели из Турции. Но хочется, чтобы зрителей на трибунах «Славутич Арены» было как можно больше…

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.