Тарас СТЕПАНЕНКО: «Судья придумал пенальти»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко подвел итоги поражения от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которого «горняки» покинул этот розыгрыш турнира.

- Тяжелое поражение. Что осталось внутри после такого матча?

- Непонятно, что придумал судья. Играя дома, ставить такой пенальти… Я вообще не понимаю. Обидно, но это футбол, не нужно падать духом. Впереди у нас чемпионат.

- Пенальти не было?

- Не было. Я думал, судья бежит показывать желтую карточку. А он подбежал, что-то обсудил с пятым рефери, и поставил пенальти. Мне кажется, там было нарушение еще до этого, когда Ракицкий был первым на мяче, а игрок «Сельты» положил ему руку на спину, из-за чего Ярослав споткнулся, упал. Действия судьи были вообще непонятными.

- До пенальти «Шахтер» должен был забивать трижды…

- Бывают такие матчи. Здорово сыграл вратарь. В первом тайме был один хороший момент, во втором «Сельта» начала больше идти вперед, появились свободные зоны, было много контратак. Это футбол. К сожалению, ничего уже не сделаешь. Такое бывает.

- В конце матча «Шахтер» начала подводить «физика»?

- Это нормально. У нас был долгий перерыв. Поле было очень тяжелым. Нелегко было выдерживать на нем высокий темп. Не скажу, что «Сельта» переиграла нас физически. Их можно понять, им обязательно нужно было забить, чтобы выйти в следующий раунд. Поэтому они пытались прессинговать. У нас было довольно много пространства, особенно во втором тайме. К сожалению, мы его не использовали. Понятно, что физических кондиций нам до конца не хватило.

- Многие падали, поскальзывались. Из-за тяжелого поля?

- Да, очень тяжелое поле. Я, когда выходил, надел самые большие шипы, но все равно опорная нога ехала. Поле, конечно, не совсем в идеальном состоянии.

- Как думаете, успеют его привести в порядок к матчу с «Ворсклой»?

- Проблема в том, что нам будет и тренироваться негде. Может быть, мы будем и тренироваться на этом поле, я точно не знаю.

- Вы долго не выходили из раздевалки. Что там было?

- Ничего, просто тяжело после такого поражения. Все сидят грустные, с опущенными головами. Сидели, смотрели повторы, обсуждали, почему судья так поступил.

- Паулу Фонсека после пресс-конференции пытался вас как-то подбодрить?

- Тяжело ему переживать такое поражение. Первое тяжелое поражение было от «Янг Бойз». Тогда не забили кучу моментов, проиграли по пенальти. Сейчас почти та же ситуация.

- Памятуя «Янг Бойз», не хотелось доводить дело до пенальти?

- Не хотелось доводить дело вообще до овертайма. Не было предпосылок, чтобы волноваться, но такой неоднозначный момент… Судья дал шанс «Сельте». Понятно, что когда команда забивает гол на выезде на 90-й минуте, у нее появляется больше сил. «Сельта» побежала вперед, появились угловые, стандарты. После стандарта мы и пропустили.

- «Шахтеру» хватит двух дней для физического и психологического восстановления?

- Главное, чтобы мы психологически восстановились. Действительно, тяжело переживать такие поражения. В моей карьере уже не одно такое было, главное – не падать духом. Нужно оставить это все позади, разобрать и идти дальше.

- Какое впечатление оставила о себе «Сельта»?

- Это хорошая команда среднего уровня, не «супер». Очень здорово и агрессивно играет в отборе, это их сила. Неплохо прессингует. Видно, что они хорошо нас изучили, потому что сегодня они лучше прессинговали, чем в Испании. Они старались не давать нам разыгрывать. Пятов всегда старался выбивать мяч, потому что три человека сразу бежали на скорости. Довольно тяжело было. Мы должны понять, что такие команды, середняки своих лиг, это очень тяжелые команды. Они привыкли играть на таких скоростях, в таком режиме каждый матч. Там нет проходных матчей, нет матчей, где можно ходить пешком. Они к такому ритму привыкают, за счет этого им легче. Это касается не только клубов, но и сборных. И все же мы играли хорошо. Если бы судья не придумал пенальти, в следующем матче мы бы выглядели намного лучше.