Леонид БУРЯК: «Хорваты уже не отдадут лидерство»

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк делится ожиданиями от предстоящей игры сборной Украины против Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира, которая, напомним, состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир».

— Леонид Иосифович, учитывая нынешний уровень отечественного чемпионата, Андрею Шевченко сложнее добиваться результата со сборной?

— Доля истины в этом есть. Впрочем, у наставника под рукой достаточно много исполнителей, молодых в частности. Сейчас есть обойма из 15—16-ти футболистов. В наше время сложно было найти 11 игроков для матчей уровня национальной команды. В 90-х чемпионат Украины был несравним с тем, который, к примеру, мы наблюдали несколько лет назад. Да, сейчас качество отечественного первенства снизилось, но в клубах еще есть ребята, выступавшие в Премьер-лиге в лучшие времена.

— Как вы оцените старт молодого тренера сборной Украины в отборочном турнире?

— Может, не скажу чего-то нового, но дай Бог, чтобы и дальше все так продолжалось. После четырех туров мы — одни из лидеров своей отборочной группы, а это уже говорит о качественной работе Андрея Шевченко. Но при этом все мы прекрасно понимаем, что ключевая игра нас ожидает в Хорватии. Настораживает отсутствие игровой практики у Жени Коноплянки, Романа Зозули, еще нескольких исполнителей, выступающих за границей, травму получил Артем Кравец. На одной молодежи ведь далеко не уедешь.

Не открою секрета, если скажу, что у Хорватии — сильная команда, и поражение в Загребе при определенных раскладах может отбросить Украину на четвертое место в своем секстете. При этом также не стоит забывать, что восемь ключевых турецких футболистов, которые отказывались играть за сборную из-за финансовых задолженностей, уже в обойме Фатиха Терима. Поэтому в сентябре сине-желтых дома ждет не менее важное противостояние с турками.

— Сейчас, возможно, было бы не так тревожно, если бы Украина продемонстрировала стопроцентный результат, ведь предпосылки для этого были…

— Не нужно принижать уровень Исландии и той же Турции. Скандинавы, если вы помните, без проблем преодолели сито квалификации на Евро, во Франции в группе никому не проиграли, в 1/8-й прошли Англию. Думаю, этого достаточно, дабы получить представление о силе этой сборной. А турки всегда были неуступчивой командой, и в очных противостояниях за историю мы вряд ли их превосходим.

— Уже не одному специалисту задавал вопрос: в чем сила сборной Хорватии?

— Прежде всего — в индивидуальном мастерстве каждого исполнителя команды Анте Чачича.

— Каковы козыри сине-желтых?

— Думаю, организация игры и полная самоотдача. Я не понимаю, почему ведутся разговоры о том, чтобы перенести тур чемпионата. Наоборот, чем больше футболисты сыграют, тем лучше у них будут кондиции. Хорваты находятся в тонусе, а это плюс для соперника.

В нашем футболе всегда была такая проблема. Сколько ни тренируйся, в первых официальных матчах нельзя быть на пике готовности. Так в свое время «Динамо» играло против «Гамбурга», «Баварии» и так далее. При этом не стоит сравнивать нынешнее поколение футболистов с прошлым, которое обладало лучшим мастерством, и где-то за счет этого фактора можно было вытаскивать некоторые поединки.

— Хорваты дома мало кого отпускают. Может, стоит окопаться?

— Сейчас можно фантазировать о чем угодно. Надо постараться сыграть в тот футбол, который мы можем продемонстрировать на данный момент. Полностью закрываться на своей половине поля однозначно нельзя, поскольку, как я говорил выше, у клетчатых индивидуально сильные исполнители, и свой момент Манджукич или кто-то другой обязательно найдет. Тренерский штаб сине-желтых должен выработать стратегию и четко ее придерживаться, а игроки — из кожи вон лезть, но выполнить установку наставников. Тогда можно будет добиться положительного результата.

— В случае поражения на «Максимире» о первом месте в группе можно будет забыть?

— Бороться нужно до конца, но мне почему-то кажется, что хорваты уже не отдадут лидерство. А победа над Украиной только добавит им уверенности. Думаю, и Анте Чачич прекрасно это понимает.