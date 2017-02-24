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Голливудский гамбургер, вояж команды Ковача в Берлин

Sport.ua анонсирует матчи 22-го тура немецкой Бундеслиги

  • 24.02.2017 14:39
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Наверное, еще несколько туров назад никто не ожидал, что к матчу против «Баварии» «Гамбург» подойдет не в качестве аутсайдера, а в качестве команды, которая в последних четырех матчах добыла три победы и еще один раз сыграла вничью. Видимо, в Гамбурге поняли, что если не побеждать сейчас, то можно в очередной раз оказаться на грани вылета. Для этого команде Маркуса Гисдоля пришлось обыграть претендента на высокие места «Байер», разгромить на выезде вторую команду чемпионата «Лейпциг» и взять непростые очки с еще одним претендентом на еврокубки, «Айнтрахтом».
 
Сейчас уже можно утверждать, что «Гамбург» находится в лучше своей форме в нынешнем сезоне и сможет навязать серьезную борьбу серьезному сопернику. ФК «Голливуд» наверняка всеми мыслями уже в Лиге чемпионов, где они одной ногой в четвертьфинале и рассчитывают побороться за титул, учитывая и тот факт, что фавориты самого престижного европейского турнира в нынешнее время не всегда показывают тот результат, который от них требуется. В чемпионате для «Баварии» все идет очень спокойно, ведь главные и постоянные конкуренты в лице «Боруссий», «Байера» и «Вольфсбурга» в этом сезоне откровенно провалились и не несут никаких проблем для команды Карло Анчелотти.
 
Судьбы очных соперников за всю историю немецкого футбола пересекались 107 раз. В 65-ти случаях победителем из этой дуэли выходила «Бавария», 20 раз побеждал «Гамбург» и еще 22 раза команды не смогли определить победителя. Последние пять матчей в чемпионате и Кубке Германии складывались в пользу «Голливуда», который добыл пять побед. В Мюнхене «красноштанники» не знают радости побед с 2007-го года, когда смогли увезти минимальную победу - 2:1. Тогда в составе «Гамбурга» забивали еще такие футболисты, как Рафаэль ван дер Ваарт и Паоло Герреро.
 
«Бавария» - «Гамбург»
25 февраля, «Альянс Арена» - 16:30
Арбитр - Б.Данкерт
Прогноз Sport.ua - 2:0
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 1.16  Х - 7.75  П2 - 18  1Х -1.02
 
 
Вряд ли кто-то ожидал в начале сезона, что «Герта» и «Айнтрахт» будут вести борьбу за места в Лиге чемпионов. Команда Паля Дардая провалила концовку прошлого чемпионата и не очень хорошо начала вторую часть нынешнего сезона, несмотря на то, что в конце 2016-го года показывала отличные результаты. Последний же матч против «Баварии», в котором команде Анчелотти лишь на 95-й минуте удалось сравнять счет, показал, что «старую даму» еще рано списывать со счетов и она может решать свои задачи по выходу в еврокубки, которые в прошлом году не покорились.
 
«Айнтрахт» же в этом сезоне наравне с «Лейпцигом» является главной сенсацией. С трудом спасшись от вылета в концовке прошлого сезона, в новом футбольном году никто не ожидал такой прыти от команды молодого Нико Ковача, который не имеет достаточного опыта в тренерском деле. Однако во Франкфурте хорватскому специалисту удалось склепать настоящий коллектив, каждый член которого понимает значимость этого результата. На сегодняшний день «Айнтрахт» от 4-го лигочемпионовского места отделяет каких-то 2 очка, которые можно нейтрализовать победой в Берлине.
 
Команды до отчетного матча провели между собой 57 игр. В 26 поединках победу добывала «старая дама», 17 викторий на счету «Айнтрахта» и еще 14 раз команды не смогли определить победителя. Интересно, что в последних пяти матчах команды лишь единожды смогли определить победителя. В Берлине «орлы» не побеждают с 2009-го года, когда смогли отправить в ворота хозяев три гола.
 
«Герта» - «Айнтрахт»
25 февраля, «Олимпиаштадион» - 19:30
Арбитр - С.Штегеман
Прогноз Sport.ua - 2:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 2.1  Х - 3.2  П2 - 3.93  1Х - 1.27
 
 
«Шальке» - одна из немногих немецких команд, которая не разочаровывает в нынешнем еврокубковом сезоне. Она уверенно прошла групповой этап Лиги Европы, выбила из 1/16 финала ПАОК и строит далекоглядные планы на шведский финал. Однако в чемпионате дела «плутов» не идет так гладко, как этого бы хотелось их болельщикам. Команда ужасно начала чемпионат, после этого смогла перестроиться и добыла 8 побед кряду, после чего ее начало не на шутку лихорадить - победы над сильными соперниками сменялись необъяснимыми поражениями и наоборот. По схожему сценарию в этом сезоне выступает и «Лестер», судьба тренера которого всем давно известна.
 
«Хоффенхайм» долгое время держал рекорд Европы по матчам без поражений, однако не удержал его в январском поединке против «Лейпцига». Не так давно команда Юлиана Нагельсманна потерпела и второе свое поражение в сезоне, на этот раз от воскресшего «Вольфсурга». Но это фиаско никак не ударило по амбициям команды на сезон, которая уже и так прыгнула выше своей головы. Несмотря на тяжелый календарь в концовке сезона, у «Хоффенхайма» остаются отличные шансы для того, чтобы впервые в истории пробиться в розыгрыш Лиги чемпионов.
 
Команды провели между собой всего 18 матчей, в которых имеют одинаковые показатели - 7-4-7. В чемпионате «Хоффенхайм» в последний раз обыгрывал «Шальке» на их поле в 2011-м году благодаря единственному голу Исаака Ворса. В первом круге команда Нагельсманна также взяла верх над «плутами», но на этот раз со счетом 2:1.
 
«Шальке» - «Хоффенхайм»
26 февраля, «Велтинс-Арена» - 18:30
Арбитр - Д.Айтекин
Прогноз Srort.ua - 1:1
 
Котировки БК «Олимп»:
 
П1 - 2.02  Х - 3.56  П2 - 3.74  1Х - 1.29
 
 
Все матчи тура:

22-й тур
24.02.17 21:30
Вольфсбург
? : ?
Вердер
Спорт2
25.02.17 16:30
Байер
? : ?
Майнц
 
25.02.17 16:30
Бавария
? : ?
Гамбург
 
25.02.17 16:30
РБ Лейпциг
? : ?
Кельн
Спорт2
25.02.17 16:30
Фрайбург
? : ?
Боруссия Д
 
25.02.17 16:30
Дармштадт
? : ?
Аугсбург
 
25.02.17 19:30
Герта
? : ?
Айнтрахт Ф
Спорт2
26.02.17 16:30
Ингольштадт
? : ?
Боруссия М
Спорт2
26.02.17 18:30
Шальке
? : ?
Хоффенхайм
Спорт2
 
 
Алексей ГОРЛАЧ

Источник — Sport.ua

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