Жеребьевка Лиги Европы: МЮ едет в Ростов, Лион встретится с Ромой

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
К сожалению, Украина на этой стадии турнира уже не представлена. Вчера донецкий «Шахтер» проиграл «Сельте» и покинул турнир.
Пары 1/8 финала:
«Сельта» - «Краснодар»
АПОЕЛ – «Андерлехт»
«Шальке» - «Боруссия» М
«Лион» - «Рома»
«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»
«Олимпиакос» - «Бешикташ»
«Гент» - «Генк»
«Копенгаген» - «Аякс»
Матчи пройдут 9 и 16 марта.
Источник — Sport.ua
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Думаю победитель немецкой пары // победитель Лион-Рома // Мю (кто то из этих создадут финальную пару... Остальные клубы вряд ли дотянут до финала.
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