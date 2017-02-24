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Жеребьевка Лиги Европы: МЮ едет в Ростов, Лион встретится с Ромой

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

  • 24.02.2017 14:18
  • 7105 просмотров
  • 21 комментария
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uefa.com
© uefa.com

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

К сожалению, Украина на этой стадии турнира уже не представлена. Вчера донецкий «Шахтер» проиграл «Сельте» и покинул турнир.

Пары 1/8 финала:

«Сельта» - «Краснодар»
АПОЕЛ – «Андерлехт»
«Шальке» - «Боруссия» М
«Лион» - «Рома»
«Ростов» - «Манчестер Юнайтед»
«Олимпиакос» - «Бешикташ»
«Гент» - «Генк»
«Копенгаген» - «Аякс»

Матчи пройдут 9 и 16 марта.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Serg Inko
    online
      Serg Inko, 24.02.2017 15:41
    0
    OM27, 24.02.2017 15:33
    Предположу, что Лигу выиграет или Лион, или кто-то из немецкой пары.
    Лиону еще Рому надо пройти. Да и МЮ не стоит недооценивать...
    Думаю победитель немецкой пары // победитель Лион-Рома // Мю (кто то из этих создадут финальную пару... Остальные клубы вряд ли дотянут до финала.
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