Жеребьевка Лиги Европы: МЮ едет в Ростов, Лион встретится с Ромой

Всрався родной ШахтерНикогда не изменит тебеНебо футбольных звезд,Где горит, как Млечный Путь,Све...

вот ні панімаю, пачіму ви нє забілі гол. вєдь что би виіграть нужна гол забівать.тарасику, грати ...

Это твои родители раньше не знали что придумали презервативы.

Лиону еще Рому надо пройти. Да и МЮ не стоит недооценивать...Думаю победитель немецкой пары // п...

ты думаешь что кому то интересны фантазии дрыща?))

Что вы вцепились в этот рейтинг? Сколько в Украине команд которые могут играть в Европе? Полторы?