Марко ПЬЯЦА: «Поддержка партнеров мотивирует меня»

Вы вылетели,потому-что вы гавно.Сначала Динамо превратилось в гавно,потом сборная,а сейчас и Шахт...

А де я написав що рахують на початку? Я говорю що в новомуСезоні 2017/18 нас ніхто не обгонить ми...

Ставьте хоть моуриньо во главе шахты. Нет у команды бойцовских качеств. У бразилов одна румба в г...

А мне понравилось: "...У меня временами возникает впечатление, что «Шахтер» тихонько регресс...

Минуты так с 80 стало видно, что Шахта садится физически. После того как Сельта сравняла на 90% б...

автор абсолютно прав, я уже писал, что абсолютно не понимаю, почему по фоне полуживого чуКра и са...

Журналісту спасіба! Розложив як має буть!