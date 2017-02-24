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Марко ПЬЯЦА: «Поддержка партнеров мотивирует меня»

Игрок «Ювентуса» забил дебютный гол за клуб

  • 24.02.2017 13:57
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Марко Пьяца, отметившийся первым мячом в составе Ювентуса, дал интервью изданию Gazzetta Dello Sport.

«В среду был идеальный вечер. Я очень рад, что отличился в футболке Ювентуса и надеюсь, что это всего лишь первый из большого числа мячей, которые будут забиты в дальнейшем.

Аллегри? Я должен делать то, о чем он просит. Нужно много работать, чтобы заслужить признание со стороны тренера, болельщиков и партнеров по команде.

Модуль? Я могу играть и в центре, и на правом фланге. Тем не менее, на мой взгляд, идеальная позиция для меня находится именно на левом краю.

Адаптация? Я занимаюсь изучением итальянского языка. Многие слова уже понятны, но мне по-прежнему не удается говорить, поскольку язык не самый простой. Доверие со стороны товарищей является немаловажным фактором. Их поддержка еще больше мотивирует меня. Всегда приятно, когда в тебя верят такие чемпионы».

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