Динамо дозаявило пятерых, Гладкий сменил номер

Киевское «Динамо» дозаявило пять игроков на вторую часть чемпионата Украины по футболу.
За основную команду заявлен Александар Пантич (4-й номер), Тамаш Кадар (44-й), вернувшийся из аренды в «Александрию» Роман Яремчук (20-й), а также Георгий Бущан, ранее выступавший за дубль. Бущан взял себе 1-й номер, который освободился после завершения карьеры Александром Шовковским.
По списку «Б» заявлен полузащитник Григорий Цитаишвили.
Интересно, что Гладкий сменил номер с 7-ки на 21-й.
Источник — ФК Динамо Киев
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