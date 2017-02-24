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Динамо дозаявило пятерых, Гладкий сменил номер

Киевляне подали заявку на вторую часть сезона

  • 24.02.2017 13:53
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  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Киевское «Динамо» дозаявило пять игроков на вторую часть чемпионата Украины по футболу.

За основную команду заявлен Александар Пантич (4-й номер), Тамаш Кадар (44-й), вернувшийся из аренды в «Александрию» Роман Яремчук (20-й), а также Георгий Бущан, ранее выступавший за дубль. Бущан взял себе 1-й номер, который освободился после завершения карьеры Александром Шовковским.

По списку «Б» заявлен полузащитник Григорий Цитаишвили.

Интересно, что Гладкий сменил номер с 7-ки на 21-й.

Источник — ФК Динамо Киев

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