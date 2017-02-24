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Алексей ШЕВЧЕНКО: «Сможем привезти из Хорватии позитивный результат»

Голкипер сборной Украины отмечает 25-летие

  • 24.02.2017 13:49
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ФФУ
© ФФУ

Сегодня свой 25-й день рождения отмечает голкипер Зари и сборной Украины Алексей ШЕВЧЕНКО. 

— Алексей, прежде всего разрешите поздравить вас с днем рождения и пожелать здоровья, удачи, мира, побед и семейного счастья. Если не секрет, от кого первого сегодня услышали поздравления?
— От лучшего друга, который поздравил меня буквально в первые минуты после полуночи.

— Какой подарок для Алексея Шевченко был самым желанным в детстве?
— Конечно же, футбольный мяч!

— Получали ли вы в эти дни неожиданные или, возможно, оригинальные подарки?
— Да нет, я никогда не зацикливался на таких вещах. Ничего подобного не припоминаю.

— Есть ли в Заре какая-то особенная традиция поздравлять именинников?
— Особенной нет. Это мой второй день рождения в Заре. Первый встретил на сборах… Конечно, поздравляют, ребята хлопают, кто хочет, подходит и говорит теплые слова. В принципе, все в рабочем режиме.

— Понятно, что сегодня вам не до торжественного ужина — уже завтра принципиальная и ответственная встреча с Динамо в рамках 19-го тура Премьер-лиги…
— Да, вы правы. Сейчас все мысли — только о завтрашнем матче. Возможно, уже после него подумаю, как отпраздновать свой день рождения. Посмотрим…

— За вчерашним поединком Шахтера следили?
— Конечно. Обидно, что последняя украинская команда в еврокубках сошла с дистанции. Могли ведь все решить задолго до того злосчастного пенальти. Моменты-то были. Очень жаль. Да и судейство, на мой взгляд, было каким-то странным…

— Что касается пенальти, то на повторах четко видно, что Андрей Пятов даже не коснулся Гвидетти.
— Согласен. Нападающий сыграл очень хитро и обманул судью. Грамотно подставился под Андрея. Обидно…

— Возвращаясь к Заре, скажите, какая задача стоит перед командой на решающий отрезок чемпионата?
— Не растерять тот гандикап, который есть, бороться до конца и по возможности занять второе место. Шахтер, думаю, уже не достать.

— 24 марта сборная Украины проведет один из ключевых матчей — в Загребе против хорватов, которых многие считают фаворитами этой встречи.
— Возможно, что на бумаге так оно и есть. Но я думаю, что у нас отличная команда, которая может привезти из Хорватии положительный результат. Скажу, может быть, нескромно, но уверен, что все ребята и тренерский штаб отправятся в Загреб только за победой!

Источник — zbirna.com

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