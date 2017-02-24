Василий САЧКО: «Средний возраст Ворсклы – 23,7 лет»

Сьогодні у прес-центрі стадіону «Ворскла» відбулася презентація новачків клубу. Нагадаємо, що в команду прийшли: Богдан Сарнавський, В’ячеслав Шарпар, Роман Кунєв та Сергій Мякушко. У заході також взяли участь Олег Лисак, віце-президент клубу та Василь Сачко, головний тренер.

- Футбол учора бачили? - привітавшись, розпочав спілкування із журналістами Василь Сачко.

- Бачили… Злий зараз «Шахтар»… - відповіли полтавські журналісти.



Оскільки новобранцям потрібно було брати участь у тренування традиційну фотосесію провели спочатку. А потім гравці сказали кілька вітальних слів та відбули на тренування.



- Все чудово у команді, прийняли добре. Ми зробили хорошу роботу на сборах. А перша гра все покаже, - розпочав Богдан Сарнавський.



- Колектив чудовий, багато молоді, у якої великі перспективи. Будемо виконувати завдання, які нам поставлені, - підтримав свого товариша по команді В’ячеслав Шарпар.



- Багато тут хлопців, з якими працював до того. Команда бойова, будемо вирішувати будь-які завдання, які перед нами поставить тренер та керівництво, - завірив Роман Кунєв.



- Нам залишається лише виходити і показувати гарну гру. Дякуємо, - підхопив слова Романа Сергій Мякушко.



Після того, як гравців відбули на тренування, спілкування журналістів продовжилося з керівництвом клубу та команди.



- Ні один клуб України не оминув період перезавантаження, - розпочав промову Олег Лисак, коментуючи економічну ситуацію у клубі. – Хочу відзначити, що мікроклімат у команді та клубі покращився. У планах – розібратися у ситуації, яка склалася в 2016 році. Бачимо кілько варіантів, щоб вирішити ці проблеми. У нас достатньо досвіду, щоб вийти із складної ситуації в якій ми опинилися. Кінцева мета – максимально швидко усе вирішити.



- Відбулися серйозні зміни, важким був 2016 рік, - продовжив Василь Сачко. - 10 футболістів по різним причинам покинули клуб. Але це все історія, маємо поставити крапку, зворотного шляху немає. Сьогодні 23,7 років - середній вік команди, в тому році було 27. Є багато молоді та новачків, які заявляють про себе, але з ними потрібно ще працювати. Дев’ять футболістів грали в Прем’єр-лізі менше 10 разів, є такі, що і не мали подібного досвіду. У нас хороший мікроклімат, я задоволений віддачею футболістів, з молоддю працювати цікаво і їх відданість часто компенсує відсутність досвіду. Прийшли новачки та зберігся кістяк команди: Чеснаков, Ребенок, Ткачук, Шуст. Дуже важливо поєднати молодь та досвідчених гравців. Команда змінилася і в ігровому плані, сподіваюся що в кращий бік. У нас попереду - складна гра. «Шахтар» - одна з найсильніших команд України і третій рік ми розпочинаємо після перерви матчем з цим колективом. Це, скоріше за все, добре. Підтримка та розуміння вболівальників нам зараз необхідні, як ніколи.