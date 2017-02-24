А был ли мальчик?

Итак, «Шахтер» выбыл из Лиги Европы. Могло ли быть иначе? Могло, и тогда бы это случилось соперником-другим позже. Могла ли команда Паулу Фонсеки претендовать на большее? Боюсь, что нет. Поскольку мы имеем дело с классическим случаем, когда желаемое выдавалось за действительное. И уже неважно, кем именно – пускай болельщиками.

О вчерашней игре. В сравнении с Виго, она была гораздо более зрелищной и привлекательной. В чем я вижу, в том числе, и заслугу изголодавшейся по Игре публики. Обе команды таки играли в футбол. Правда, в дополнительное время уже только одна.

Можно, конечно, свалить все на судейство и пенять на то, что хозяев поля подкосил несправедливый пенальти. Но Вы же сами все видели: в экстра-тайме «Шахтер» элементарно сдулся, его попросту на него не хватило.

И здесь, справедливости ради, нам нужно вспомнить о том, что это был первый опыт подготовки команды в условиях долгой зимней паузы для Фонсеки. И это не вина его, а беда. Хотя следует признать, что тот же Луческу справился с этой задачей лучше в первом же своем сезоне в Донецке. А еще – что сравнивать этих двух тренеров, пожалуй, не стоит. Разница очевидна.

Игра держала в напряжении почти до последнего. Интрига в матче прожила до конца основного времени. Пенальти пробивался на первой компенсированной минуте. А вот в дополнительное, увы, «Шахтер» скорее выглядел обреченным. И полностью провалил второй экстра-тайм.

Несомненно, гол под занавісочку стал мощным психологическим фактором в пользу «Сельты», под влиянием которого прошел остаток игры. Можно сказать, что надежды «Шахтера» рухнули именно тогда, когда счет по сумме двух матчей сравнялся. А затем, такое впечатление, его покинули и силы. Что, вероятно, было неизбежно.

Вся штука в том, что «Шахтер» должен был решать игру в свою пользу еще в основное время. Если в Виго ему удалось использовать свой единственный настоящий голевой шанс, то в Харькове недостатка в них не было. Впрочем, были они и у «Сельты».

До перерыва соперники дважды обменялись серьезными уколами. И оба раза гости отвечали на выпад «Шахтера» своим. В актив команды Фонсеки запишем моменты Коваленко на 10-й минуте и Тайсона – на 38-й. У «Сельты» дважды мог забить Аспас – на 28-й и 42-й минутах. Во всех случаях на высоте были вратари. Игра смотрелась многообещающе.

В начале второго тайма случились пять минут, которые потрясли «Сельту». Впрочем, не до основания, поскольку ее киперАльварес вновь справился с ударами Фреда и Бланко-Лещука (дважды). Это были последние аргументы «Шахтера»: в атаке его хватило ровно на час. И, если хотите, это и был своего рода момент истины.

Вскоре «Сельта» отвечает двойным выпадом Аспаса, когда в течение одной атаки Пятов ликвидирует сразу две угрозы своим воротам. Шла 62-я минута.

И все. В оставшиеся полчаса основного времени из мало-мальски заслуживающего внимания можно вспомнить лишь полумомент Систо на 76-й минуте, заблокированный Ордецом. Где был «Шахтер» «с восьми до одиннадцати»? Защищал выездные 1:0? Тогда поделом. Или, закрадывается предательская мысль, силы начали покидать его уже тогда?

Пенальти, конечно, стоит особняком. И о нем – ниже. С точки же зрения игровой логики, «Шахтер» должен был выигрывать в основное время. С трудом, с натяжечкой, но где-то на условные 2:1 «наиграли». Однако ничего не реализовали. Ни те, ни эти.

А экстра-тайм уже прошел под диктовку «Сельты», которая закономерно его выиграла. Еще бы, четыре шанса за полчаса против полумомента Ордеца. Правда, последние два уже после второго гола, когда карточный домик Фонсеки окончательно завалился.

По судейству. Оно действительно было плохим – уже потому, что ошибка арбитра решила судьбу двухматчевой дуэли и выхода в следующий раунд. Но давайте по порядку.

21-я минута. Малышев «вешается» на Эрнандеса в штрафной «Шахтера». Свисток молчит. Комментарий моего эксперта: «При желании, после фола Малышева можно ставить «точку».К счастью, такого желания у словенца Винчича не возникло.

59-я минута. Коваленко забивает из очевидного офсайда. Очевидного для всех, кроме Фонсеки, который после матча по горячим следам будет его оспаривать, но, остыв к пресс-конференции, об этом забудет. Зато вспомнит некую «игру рукой». Честно говоря, я не припомню: наверное, для этого нужно было слишком сильно болеть за «Шахтер».

90-я минута. Гвидетти уходит от Ракицкого. Комментарий эксперта: «Перед голом чистая борьба».Вы можете с этим не соглашаться, но такое вполне могут и не судить. И это уже гримасы современного футбола. Ну, я-то с Вами согласен по поводу толчка в спину. Как говорил товарищ Саахов: «Что не надо? Сам не хочу!» Но что нам с этого?

Далее Гвидетти выходит на Пятова. Комментарий: «Пенальти «левый». Игрок начал падать до возможного контакта».Как говорится, вот где собака порылась.

Результативная ошибка? Да. Решила исход встречи? Да. «Шахтер» вылетел из Лиги Европы из-за этого? Не только.

Должен ли быть самой заметной фигурой в составе команды, претендующей на победу и играющей на своем поле, вратарь?

Будет ли такая команда менять в концовке основного времени своего лучшего игрока атаки на того, о ком и вспомнить-то нечего?

При сильном желании, Вы можете пополнить список этих риторических вопросов самостоятельно.

Не то, чтобы я критиковал Паулу Фонсеку. Не стреляйте в музыканта - он играет, как умеет. А умеет посредственно. То есть, не по средствам даже нынешнего «Шахтера». У меня временами возникает впечатление, что «Шахтер» тихонько регрессирует в сторону «Браги».

Обвинять в этом тренера глупо. Он делает, что может. А вот сам факт его приглашения в «Шахтер» был весьма красноречив. Он, как бы, должен был говорить нам о понижении планки амбиций команды. Ведь даже в Украине, на мой взгляд, можно было найти более подходящего этой команде специалиста. Но это, как всегда, личное мнение.

В прошлый раз мы с Вами говорили о том, что «Шахтер» в нынешнем сезоне так и не встретился с соперником, который мог бы проэкзаменовать его на предмет соответствия хотя бы уровню команды Луческу последнего созыва. Теперь уже и не встретится. Если, конечно, не считать таким соперником «Сельту», которая в Харькове смотрелась таки поприличнее, чем в Виго.

Что ж, давайте теперь проследим, насколько длинным окажется ее путь к Стокгольму: это поможет внести некоторую ясность. А что нам еще остается? Но, как по мне, это соперник классом не выше того же «Динамо». То есть, обычного среднееврокубкового уровня.

К чему я клоню? «Шахтер» Фонсеки в первом его сезоне благополучно избежал действительно серьезных испытаний. В сравнении с которыми наша группа ЛЕ – детский лепет на лужайке. А авансов-то, авансов!

У «Динамо» пока удалось выиграть один матч из трех, со счетом 4:3. По ходу, это единственный зачет. Еще «Заря» могла бы поупираться, когда бы ее не «кастрировали», запретив играть арендованным. В Украине, как бы, все.

И Вы хотите, чтобы эта команда добивалась большего в Европе? Проводя все остальное время в таком куцем чемпионате? Куцем – не в смысле количества, в смысле качества. А был ли мальчик?

Что ж, давайте еще раз вспомним.

Первыми, как и положено по статусу, в этом сезоне ушли из Европы «Александрия» и «Ворскла». Проиграв в первом же своем раунде квалификации.

Следующими – «Заря» и «Динамо». Благо, они начинали сразу с группы. А потому потрепыхались в ней положенное время, финишировав последними. Словом, по большому счету, та же фигня.

«Шахтер» из Лиги чемпионов выбыл также в первом же раунде квалификации. Следует понимать, что после этого талоны на усиленное питание он получил в качестве участника утешительного турнира. Где на славу и потешил невзыскательную публику погромами соперников по группе «санаторного режима».

В Лиге Европы что-то заслуживающее внимания, по сути, начинается весной, когда в плей-офф собираются прошедшие групповой отбор и примкнувшие к ним не худшие «эмигранты» из Лиги чемпионов. И тут «Шахтер» вновь-таки вылетел в первом же раунде.

Как и положено лучшей команде страны в этом сезоне, он ушел последним. Но, как и все прочие, даже чайку не попив.

Мораль сей басни? Ноги… Крылья… Главное - хвост!!! Неадекватное судейство лишь ускорило неизбежный процесс. Не отвечающий амбициям клуба тренер – побочный продукт «смутного времени». Нравится Вам это, или нет, но пока в нашем чемпионате разброд и шатания, ловить кайф от успехов в Европе нам не суждено. Это я могу Вам обещать твердо.

И, с философским пониманием этого, приглашаю поворотить свои взоры на нашу грешную землю, где уже завтра возобновится внутренний сезон. Будет день - будет и пища. Дорогу осилит идущий, а пищу усвоит жующий.