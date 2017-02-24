Гелиос завершил первую часть турецкого сбора

Каждый день игроки «Гелиоса» проводили по две тренировки. Исключение было лишь в день проведения первого контрольного спарринга с «Металлургом» из Бекабада. Из-за раннего начала поединка (стартовый свисток в нем прозвучал в 14 часов по киевскому времени или в 15 часов - по местному) наставник команды Сергей Сизихин дал подопечным возможность с утра выспаться и нормально подготовиться к игре.

В целом же, в ходе первой части турецкого сбора «солнечные» провели три спарринга, в которых довольствовались двумя ничьими при одном поражении от уже упомянутого «Металлурга».

16 февраля. «Гелиос» - «Металлург» Бекабад, Узбекистан - 0:1

19 февраля. «Гелиос» - «Алмалык» Узбекистан - 0:0

23 февраля. «Гелиос» - «Попрад» Словакия - 1:1

Подготовительную работу футболисты «Гелиоса» продолжат в воскресенье, 26 февраля. В рамках второй части сбора у команды намечено проведение 4-5 спаррингов. Первый из них состоится 28-го числа.