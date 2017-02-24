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Гелиос завершил первую часть турецкого сбора

В первой части харьковчане провели три спарринга

  • 24.02.2017 12:40
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Гелиос завершил первую часть турецкого сбора

Каждый день игроки «Гелиоса» проводили по две тренировки. Исключение было лишь в день проведения первого контрольного спарринга с «Металлургом» из Бекабада. Из-за раннего начала поединка (стартовый свисток в нем прозвучал в 14 часов по киевскому времени или в 15 часов - по местному) наставник команды Сергей Сизихин дал подопечным возможность с утра выспаться и нормально подготовиться к игре.

В целом же, в ходе первой части турецкого сбора «солнечные» провели три спарринга, в которых довольствовались двумя ничьими при одном поражении от уже упомянутого «Металлурга».

16 февраля. «Гелиос» - «Металлург» Бекабад, Узбекистан - 0:1
19 февраля. «Гелиос» - «Алмалык» Узбекистан - 0:0
23 февраля. «Гелиос» - «Попрад» Словакия - 1:1

Подготовительную работу футболисты «Гелиоса» продолжат в воскресенье, 26 февраля. В рамках второй части сбора у команды намечено проведение 4-5 спаррингов. Первый из них состоится 28-го числа.

Источник — ФК Гелиос

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