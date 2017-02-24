Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Игра с Динамо будет зрелищной»

Півзахисник «Зорі» поділився своїми передчуттями напередодні матчу з «Динамо»



– Які ваші передчуття перед матчем із «Динамо»?

– Чесно кажучи, дуже скучив за футболом, за іграми в Лізі Парі-Матч. Після такої великої перерви, яка тривала два з половиною місяці всі бажають якомога швидше розпочати чемпіонат. На мою думку, це добре, що перша гра саме з «Динамо». Думаю, це буде видовищний матч.



– Зараз «Зоря» і «Динамо» змагаються за другу сходинку у турнірній таблиці. Але кияни завжди були одними з лідерів, а цей поєдинок важко назвати рядовим, скоріш це матч принциповий, битва за шість очок…

– Якщо дивитися на таблицю, можна сказати, що це битва за друге місце. Але я вважаю, що перш за все потрібно зіграти вдало, й цей результат допоможе нам наприкінці чемпіонату посісти щонайменше третю сходинку і знову вийти до групового етапу Ліги Європи. Але в цій футбольній боротьбі не менш важливо пам’ятати, що є команди позаду нас, і важливо не дати себе обійти. Маю на увазі «Олімпік», «Олександрію»…



– Чи вважаєте поєдинок із «Динамо», а потім із «Шахтарем» через тур своєрідною перевіркою на міцність?

– Так було завжди. Ігри з такими суперниками, які змагаються за чемпіонство країни, демонструють, наскільки команда готова до Ліги Європи. В подібних матчах дуже добре проявляються сильні та слабкі місця команд.