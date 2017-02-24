Дибала продлит контракт с Ювентусом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлит контракт с туринским клубом.

После разговоров об уходе игрока, стало известно, что агент прибыл на встречу с руководством клуба для подписания нового контракта.

Ожидается, что трудовое соглашение будет продлено до 2021 года с зарплатой в 7 миллионов евро в год.