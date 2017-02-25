Как клубы УПЛ зиму перезимовали

Обозреватель Sport.ua рассказывает, как клубы УПЛ провели зиму и делает прогноз на весеннюю часть чемпионата.

ШАХТЕР

Пришли: Густаво Бланко-Лещук («Карпаты»).

Ушли: Вячеслав Шевчук (завершил карьеру), Эдуардо (свободный агент), Евгений Селезнев («Карабюкспор»), Николай Матвиенко («Карпаты»).

Уверенный лидер нынешнего чемпионата Украины (и с большой долей вероятности —будущий чемпион) зимние сборы провел в два этапа. Первый был не очень продолжительным, неделю команда Пауло Фонсеки тренировалась в испанском городе Ла-Манга, увенчав сбор единственным спаррингом с польской «Краковией»—2:0.

После возвращения в Украину донетчане отдохнули два дня, после чего отправились на родину главного тренера —в Португалию. В городе Лагушони и базировались все остальное время. За этот период было сыгранно восемь матчей (шесть побед, одна ничья, одно поражение). Из-за него, по пенальти от «Яблонеца», на традиционном турнире Атлантик Кап горняки занялитолько третье место.

В отличие от прошлых лет, всего одно приобретение сделал клуб. Но, судя по всему, попадание стопроцентное. После окончания сборов «горняки» не возвращались в Украину, а сразу же перебазировались в испанский город Виго, где готовились к предстоящему поединку 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». «Шахтеру» удалось добыть минимальную выездную победу 1:0 благодаря единственному мячу того самого новичка – Густаво Бланко-Лещука. К слову именно он стал главным бомбардиром команды в товарищеских матчах – 7 голов.

После команда Фонсеки вернулась в Украину и начала подготовку уже к ответной встрече с «Сельтой», которая, к сожалению, закончилась не в пользу «Шахтера». Единственным неприятным моментом стала травма Дентиньо, полученная еще в первом матче с испанцами, она оставит бразильца вне игры на два месяца.

Несмотря на удачную игру на сборах молодых – Зубков забил первый гол «Шахтера» в этом году (всего два мяча), отличался Танковский, и четырежды Борячук, скорее всего, Фонсека будет делать ставку на старую гвардию. По крайней мере, до тех пор, пока гарантированно не добудет золото чемпионата.

Ориентировочный состав: Пятов — Срна, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко, Тайсон — Бланко-Лещук.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 1-е место.

ДИНАМО

Пришли: Тамаш Кадар («Лех»), Александар Пантич («Вильярреал»).

Ушли: Александр Шовковский (завершил карьеру), Александр Рыбка («Карабюкспор»), Олег Гусев (свободный агент), Евгений Макаренко (свободный агент), Александр Гладкий (???).

Действующий чемпион полностью провалил осеннюю часть сражения по отстаиванию титула (отставание от «Шахтера» исчисляется уже 13-ю очками). Логично, что динамовские фанаты ожидали от клубного руководства усиления состава, приобретения исполнителей, способных разнообразить вялую и натужную игру команды. Обманулись. Состав бело-голубых пополнили два защитника - серб из «Вильярреала» и венгр из «Леха», не являвшиеся в своих командах образцами надежности. Хотя этим новичкам злые языки пророчат будущее в свое время разрекламированного, а не так давно убравшегося восвояси опорника Петровича.

На том покупки и закончились, подчеркнув тем самым, что в остальных линиях — полный порядок. Отказавшись от массовых и бессмысленных закупок, что несколько лет назад стало визитной карточкой клуба, «Динамо» метнулось в другую крайность. Омоложение состава. Какие плоды оно принесет, увидим по итогам второй части чемпионата, а пока вчерашние дублеры усердно готовились вместе с первой командой. Она вышла из отпуска еще 14 января, прошла медобследование и отправилась на сбор в уже почти родную для себя испанскую Марбелью. Причем солидной делегацией:основа, команды U-21 иU-19.

Всего на первом сборе динамовцы провели пять спаррингов (две победы, две ничьи и одно поражение). Сергей Ребров активно привлекал молодых (видимо, вдохновил прецедент с Виктором Цыганковым),много игрового времени имел 19-летний полузащитник Владимир Шепелев, пользовались доверием, уже успевшие засветится в Премьер-лигех хавбек Павел Ориховский и защитник Зураб Очигава. Удивило другое, двое первых – опорники. Что им светит при живых-здоровых Сидорчуке, Рыбалке, Гармаше, Корзуне и Федорчуке, сказать, наверное, может только Ребров.

Другое дело — атака. Тут никаких головоломок. Предпоследние сомнения отпали после заседания КДК ФФУ, влупившего Мораесу 5-матчевую дисквалификацию. Последние отмел сам наставник, сослав Гладкого в дубль. В обойме остались Артем Беседин (20 лет) и Роман Яремчук (21 год), который и стал лучшим бомбардиром «Динамо» на втором сборе — 3 гола. Туда они отправились 4 февраля, провели в Испании еще семь спаррингов, по сравнению с первым сбором результаты оказались получше: пять побед, две ничьи, лучший бомбардир межсезонья Ярмоленко – 4 гола.

18 февраля киевляне вернулись в Украину и начали готовиться непосредственно к матчу 19-го тура чемпионата УПЛ против луганской «Зари». С которой наверняка и поведут ожесточенную борьбу за вторую позицию в таблице.

Ориентировочный состав: Рудько — Морозюк, Вида, Пантич, Антунеш — Рыбалка, Сидорчук, Буяльский — Ярмоленко, Гонсалес — Яремчук.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 2-е место.

ЗАРЯ

Пришли: Андрей Пилявский («Рубин»), Руслан Бабенко («Буде-Глимт»), Анджело Качавенда («Войводина»), Гегам Кадимян («Карпаты»), Владислав Калитвинцев («Черноморец»).

Ушли: Михаил Сиваков («Оренбург»), Евгений Ткачук (свободный агент), Александр Караваев («Фенербахче»), Ярослав Квасов (свободный агент).

Луганчане также провели два полноценных сбора, но только в Турции. И вместе с кропивницкой «Звездой» позже всех вернулись в Украину (23 февраля). Четыре спарринга было сыграно на первом сборе (две победы, одна ничья, одно поражение) и пять на втором, они не очень порадовали (одна победа, одна ничья, три поражения).

Нынешняя зима поставила два традиционных для «Зари» последних лет вопроса: кем защищаться и кто же будет забивать? Ушли основной защитник Сиваков и лучший бомбардир команды в осенней части Караваев (6 голов). Судя по тому, что в шести из девяти спаррингов «Заря» пропускала, проблемы в обороне есть. Возможно, сможет их закрыть последний новичок луганского коллектива —Андрей Пилявский, проведя первую половину сезона в полтавской «Ворскле», он вернулся в «Зарю» на правах аренды (принадлежит «Рубину»). За команду Вернидуба он уже играл (2014-15 гг.), дослужился тогда до сборной. Почти наверняка возникнут проблемы в атаке, заменить правого вингера и лидера команды Караваева постараются Владислав Калитвинцев и Гегам Кадимян.

На всякий случай, во время подготовки кроме потенциальных новичков, просмотрел Вернидуб и собственную молодежь из команд U-21и U-19. Получали свой шанс 21-летний защитник Михаил Шершень, 18-летний полузащитник Егор Шалфеев и 18-летний форвард Владислав Сандрак-Винницкий, правда, лучший бомбардир юниорского первенства (10 голов) на первом сборе получил травму, и во втором уже не участвовал.

Ориентировочный состав: А. Шевченко — Каменюка, Рафаэль Форстер, Пилявский, Соболь — Чайковский, Гречишкин — Калитвинцев, Любенович, Петряк — Паулиньо.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 3-е место.

АЛЕКСАНДРИЯ

Пришли: Валерий Бондаренко («Скала»), Сергей Симинин («Ворскла»).

Ушли: Роман Яремчук («Динамо», завершение аренды), Александр Матвеев (свободный агент), Станислав Микицей (дисквалификация).

Допинг-историей с Микицеем по всем меркам скромный клуб из райцентра Кировоградской области на пару дней затмил все трансферные новости. Но ажиотаж быстро улегся: провинившийся ждет наказания, клуб подумывает о хоть какой-нибудь материальной поддержке недавнего лидера. У Шарана свои заботы: как с такими двумя пробоинами в составе (кроме беды с основным защитником, раскрывшегося лидера атак затребовало назад «Динамо») удержать нынешнюю турнирную позицию. Благо, помогают преследователи, испытавшие в зимнее межсезонье еще более кричущие кадровые проблемы.

Во время зимнего антракта команда Владимира Шарана провела два подготовительных сбора в Турции, один в январе, второй —февральский—завершился 17-го числа. Успела сыграть девять контрольных поединков, не проиграла ни одного: пять побед, четыре ничьих.

Результаты трансферной активности близки нулю: пока подписан лишь Валерий Бондаренко, ведущий защитник «Скалы» (19 матчей, два гола в осенней части чемпионата первой лиги). Был на просмотре еще один игрок обороны — экзотический белорус камерунского происхождения Терентий Луцевич, но он не произвел впечатления на тренерский штаб. Пытался Шаран усилитьи атакующую линию, но сербский форвард Боян Дубаич также не подошел команде. Недавний лидер «Минска» полузащитник Юрий Габовда, после нервного разрыва контракта с белорусами, решил не подписывать соглашение и с «Александрией». А вот еще один потенциальный новичок —хавбек тбилиского«Динамо» Вахтанг Чантуришвили клубу подошел, и уже скоро стороны вроде как должны заключить сделку. Не прикупили никакого форварда, судя по всему, миссия забивалы в который раз будет возложена на нестабильного Пономаря.

Ориентировочный состав: Новак — Симинин, Шендрик, Гитченко, Цуриков — Банада, Запорожан — Козак, Грицук, Старенький — Пономарь.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 4-е место.

ОЛИМПИК

Пришли: Иван Брикнер («Сумы»), Михаил Сергийчук («Верес»).

Ушли: Артем Барановский (свободный агент), Кирилл Петров («Нефтчи»), Максим Драченко («Звезда»), Владимир Танчик («Дьирмот»), Илья Корнев (свободный агент), Владимир Лысенко («Десна»).

Межсезонья не проходит, чтобы Роман Санжар не распрощался с целой ватагой игроков. Прошлым летом ушли Борзенко и Степанюк, а сейчас они в качестве лидеров ведут в УПЛ ровенский «Верес». Но этой зимой «Олимпик» потерял реальных лидеров, из основного состава.

Кадровые потери дончане попытались компенсировать тяжелым трудом на зимних сборах. Сначала команда на фоне нагрузок поучаствовала в традиционном Мемориале Макарова, но там опростоволосилась, даже не выйдя из группы:четыре матча (две победы,одна ничья, одно поражение). Плюс противная травма Доронина – порвал крестообразные связки.

Вылетев из турнира, «Олимпик» еще неделю потренировался в Украине, выместил злона собственном дубле (3:0),и первого февраля начал второй этап подготовки. Уже в турецкой Ларе (район Антальи). Там было проведено семь спаррингов (три победы, две ничьи, два поражения).

Учитывая не очень благоприятный календарь оставшихся матчей, рискнем предположить, что олимпийцы не удержат нынешнюю пятую позицию.

Ориентировочный состав: Махарадзе — Немчанинов, Парцвания, Гришко, Олейник — Богданов, Хомутов — Матяж, Поступаленко, Шестаков — Сергийчук.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 6-е место.

ВОРСКЛА

Пришли: Богдан Сарнавский («Уфа»), Роман Кунев («Кремень»), Сергей Мякушко («Динамо»), Вячеслав Шарпар («Атырау»).

Ушли: Дмитрий Непогодов («Тобол»), Алексей Дитятьев («Карпаты»), Андрей Пилявский («Рубин»), Сергей Симинин («Александрия»), Младен Бартулович (свободный агент), Санжар Турсунов («Аль-Харитият»), Александр Кобахидзе («Гезтепе»), Олег Голодюк (свободный агент), Юрий Коломоец («МТК»).

Еще более многочисленный десант беженцев выпрыгнул из самолета под названием «Ворскла». Какую бы хорошую мину при плохой ситуации не делал клуб, но уход сразу девяти известных игроков что-то да значит. Взамен приобретено два дублера, игрок из Второй лиги и стареющий Шарпар.

Измененной до неузнаваемости команде крайне тяжело будет удержаться в шестерке. Вполне можно ожидать, что Василий Сачко начнет привлекать к первой команде и футболистов из дублирующего состава. На сборах опыт уже получали 22-летний защитник Николай Квасный, 19-летние защитники Олег Остапенко и Тарас Сакив, и 20-летний нападающий Дмитрий Шаповал. «Ворскла» во время зимней паузы не оригинальничала и провела два заграничных сбора в Турции. Оба прошли неподалеку от Антальи в поселке Чолакли. Хотя после выходи из отпуска и до отлета полтавчане успели провести одну товарищескую игру дома против перволигового «Гелиоса» (3:0). После этого был взят курс на Турцию. На первом сборе ворскляне сыграли четыре спарринга (две победы, одна ничья, одно поражение). После возвращения в Украину и двух дней передышки,они снова отправились в Чолаклы, где были проведены еще четыре товарищеские игры (одна победа, три ничьи).

Ориентировочный состав: Шуст — Сапай, Чеснаков, Даллку, Пердута — Д. Кравченко, А. Ткачук — Мякушко, Одарюк, Ребенок — Хлебас.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 7-е место.

ЧЕРНОМОРЕЦ

Пришли: Сергей Смородин («Нефтчи»), Ризван Аблитаров («Оболонь-Бровар»), Александр Каплиенко («Аланьяспор»), Александр Машнин («Реал-Фарма»), Артур Карноза («Карпаты»), Жорже Элиас («Капфенберг»).

Ушли: Евгений Боровик («Карпаты»), Артем Филимонов («Карпаты»), Владислав Калитвинцев («Заря»), Иса Шериф (свободный агент).

Одесский «Черноморец» провел только один заграничный сбор, зато длительный. Но начала команда подготовку у себя на базе в Совиньоне. Там были сыграны два спарринга против перволигового «Николаева» (1:0) и второлиговой «Жемчужины» (3:1). А уже 27 января одесситы отправились в Турцию, где пробыли до 17 февраля. Подопечные Александра Бабича провели за это время девять спаррингов, с посредственной статистикой (четыре победы и пять поражений). Несмотря на статус товарищеских, игры были бескомпромиссными, потому что ни в одной не было зафиксировано ничейного результата.

А вот в четырех оставшихся матчах придется постараться сыграть и без поражений, если новички хотят закрепиться в основе, а старожилы порадовать тренера местом в шестерке. Одеситы не смогли удержать в свои рядах Боровика и Филимонова, ушел арендованный Калитвинцев. Но есть и приобретения - Каплиенко, Карноза и даже бразилец Жорже Элиас.

Ориентировочный состав: Безрук — Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька — Смирнов, Ковалец — Коркишко, Андриевский, Кабаев — Хобленко.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 5-е место.

ЗВЕЗДА

Пришли: Бруно («Собрадиньо»), Максим Драченко («Олимпик»), Адеринсола Эсеола («Арсенал»).

Ушли: Айтор Фернандес, Владимир Баенко, Руслан Зубков (все— свободные агенты), Артем Фаворов («Вайле»), Игорь Калинин (свободный агент), Роман Локтионов (свободный агент), Джонатан Мойя («Саприсса»), Александр Кочура (завершение карьеры).

Кропивницкая «Звезда» не тратила время, деньги и силы на перелеты: как засела в городе Ая-Напа, что на Кипре, так и провела там целый месяц (с 24 января по 23 февраля). За это время команда провела девять спаррингов (четыре победы, одна ничья, четыре поражения).

Еще до отъезда Роман Монарев затеял серьезную кадровую чистку, в результате которой в составе осталось меньше половины приглашенных оригиналом-Друди игроков. Взамен подобран экс-олимпиец Драченко, и, пожалуй, самый быстрый бомбардир чемпионата Первой лиги Эсеола (9 голов). Кроме того на Кипре с основой занимался целый десяток молодых футболистов (21 год и младше), но вряд ли Монарев рискнет резко омолаживать состав. Хотя в последней победе над кипрской «Кармиотиссой» (4:0) юные таланты приняли самое непосредственное участие: два гола, один ассист.

Кстати из украинских команд «Звезда» одной из последних вернулась в Украину с заграничных сборов: только за три дня до поединкас «Днепром».

Ориентировочный состав: Паст — Бацула, Перейра, Ковалев, Полегенько — Экиса, Загальский — Щедрый, Лупашко, Билоног — Эсеола.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 9-е место.

СТАЛЬ

Пришли: Артем Шабанов («Волынь»), Леандро да Силва («Волга»).

Ушли: Эриксон Дансо (свободный агент).

«Сталь» — единственная команда Премьер-лиги, у которой в зимний перерыв сменился тренерский штаб. Вместо Якоба Галла команду возглавил Леонид Кучук, которому будет помогать Юрий Бакалов. Что касается подготовительных сборов, то у каменчан их было два, с 18 по 30 января и с 3 по 17 февраля, оба прошли в Турции. Между прочим, «Сталь» провела наименьшее количество спаррингов, только семь, но ни в одном из них не потерпела поражения:на первом сборе два поединка (победа и ничья), на втором соответственно пять (две победы, три ничьи).

Все остальное время каменане тренировались, в перерывах между занятиями не забывая расхваливать тренерский талант белорусского специалиста. Интересно будет взглянуть, на игру практически не обновленного коллектива, а пока авансом поднимем их на строчку вверх.

Ориентировочный состав: Панькив — Воронин, Стаменкович, Ищенко, Пашаев — Каленчук, Карасюк — Э. Малакян, Деул, Г. Малакян — Комвалиус.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 8-е место.

ВОЛЫНЬ

Пришли: нет.

Ушли: Артем Шабанов («Сталь»), Виктор Хомченко («Карпаты»).

Луцкая «Волынь» начала свои приготовления ко второй части сезона на Закарпатье, там подопечные Виталия Кварцяного проводили первый сбор. Состав остался таким же, какимон был в первой части чемпионата, ведь лучанам до сих пор запрещено регистрировать новых футболистов. Правда,случились две потери. Основной защитник Артем Шабанов перешел в каменскую«Сталь», а Виктор Хомченко пополнил состав «Карпат». Кстати, по неофициальной информации за трансфер Хомченко «Волынь» выручила 50 тысяч долларов и провела на эти деньги сбор в Турции.

На Закарпатье было сыграно три спарринга против перволигового Николаева и двух аматорских команд, результаты мощные — три победы, разница мячей 9:0. Правда, потом Виталию Кварцяному, видимо, надоело. Он сумбурно завершил сбор, попросту перервав его с посылом, «что команда получила достаточные нагрузки на данный период и должна отдохнуть перед вторым сбором». В связи с этим был даже отменен запланированный спарринг с ФК «Львов».

Уже 7 февраля «Волынь» отправилась в турецкую Анталью, где пребывала до 20 числа, и провела за это время семь товарняков с невпечатляющей статистикой (две победы, пять поражений).По самой свежей информации, домой вернулось очень много травмированных игроков, не исключено, что в стартовых турах и без того молодой состав еще больше омолодится. Исходя из календаря, лучане рискуют вообще остаться без очков в четырех последних турах второго круга.

Ориентировочный состав: Кичак — Задерецкий, Горопевшек, Логинов, Шаповал — Романюк, Герасимюк, Мемешев, Дудик — Диденко, Петров.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 11-е место.

ДНЕПР

Пришли: нет.

Ушли: Андерсон Пико (свободный агент), Валерий Лучкевич («Стандард»), Сергей Политыло («Окжетпес»), Андрей Близниченко («Карабюкспор»), Евгений Бохашвили («Рух»).

Несмотря на тяжелые времена, днепровский клуб также нашел средства для проведения двух заграничных сборов. Оба они прошли в Турции. На первом команда Дмитрия Михайленко провела пять матчей (одна победа, четыре поражения), на втором четыре спарринга (две победы, одна ничья, одно поражение).

Напомним, что «Днепру», как и «Волыни», нельзя регистрировать новых футболистов в связи с задолженностями перед испанскими тренерами. Поэтому тренерскому штабу придется рассчитывать только на тех футболистов, которые есть в обойме. Хотя их по сравнению с первой частью сезона стало меньше, ведь еще пятеро покинуло команду. Самой существенной потерей является уход в бельгийский «Стандард» основного полузащитника Валерия Лучкевича.Судя по всему, все катастрофически нехорошо, если сбежал даже вечно подающий надежды Бохашвили. Человек столько лет в арендах доказывал право на место в основе, и вот, когда оно рядом, бери — не хочу, сорвался во второлиговый «Рух».

Последнее место отдано «Днепру» с учетом вполне вероятных снятий очков: судя по всему, штаб Рамоса долгов прощать не хочет.

Ориентировочный состав: Лунин — Адамюк, Сваток, Чеберячко, Влад — С. Кравченко, Ротань — Кочергин, Вакулко, Лунев — Баланюк.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 12-е место.

КАРПАТЫ

Пришли: Евгений Боровик, Артем Филимонов (оба — «Черноморец»), Кристиан Пас («Темперлей»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Алексей Дитятьев («Ворскла»), Алексей Гуцуляк («Вильярреал»), Виктор Хомченко («Волынь»).

Ушли: Владимир Костевич («Лех»), Василий Кравец («Луго»), Артур Карноза («Черноморец»), Константин Ярошенко, Габриэль Окечукву (свободные агенты), Вадим Страшкевич («Верес»), Гегам Кадимян («Заря») Густаво-Бланко Лещук («Шахтер»).

Другой белорусский специалист, пытающийся спасать украинский футбол, похоже, вообще не обращал внимания на кадровые потери.Знай, гнул свою линию. В итоге, на место ушедших пришло почти столько же довольно неплохих исполнителя, некоторые с приличным опытом игр в Премьер-лиге. Единственной невосполнимой почти наверняка окажется утрата Бланко-Лещука. А единственным минусом Дулуба (как для журналистов) является запрет на интервью игроков всем СМИ, кроме клубных.

«Карпаты» провели два полноценных сбора в Турции, в Анталье. Первый был более втягивающим, и на нем было проведено четыре спарринга (одна победа, две ничьи, одно поражение). Второй сбор получился более интенсивным, на нем команда сыграла восемь матчей, при этом трижды проводя по два матча в день.Статистика неплохая, четыре победы, три ничьи и только одно поражение в заключительном поединке сборов.

Команде предстоит вести борьбу за выживание, сейчас она идет на последнем 12-ом месте с пятью очками и уже известно, что при разделении участников на шестерки «Карпаты»смогут побороться только за места, начиная с 7-го. Правда, еще не известно, чем закончится заочный спор с ФФУ, возникший из-за судов «по делу Гудымы».

Ориентировочный состав: Боровик — Мирошниченко, Лобай, Пас, Матвиенко — Чачуа, Филимонов — Ксенз, Худобяк, Грисьо — Гуцуляк.

Прогноз Sport.ua на весеннюю часть чемпионата: 10-е место.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО