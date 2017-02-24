ЖУЛИАНО: «Зенит провел почти идеальный матч»

Полузащитник сине-бело-голубых Жулиано — о встрече с «Андерлехтом» на «Петровском» (3:1).
— Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. К сожалению, удержать победный счет не смогли: на последней минуте «Андерлехт» воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным.
Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах.
Источник — ФК Зенит
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