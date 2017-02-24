Заря: плюс Шершень, Качавенда и Шалфеев

Проект Золотой Талант продолжает анализировать ситуацию с внедрением молодых футболистов в основные составы клубов Премьер-лиги Украины. Сейчас под прицелом — Заря, третья на данный момент команда турнирной таблицы чемпионата страны, показывающая очень симпатичный футбол. Юрий Вернидуб на сборах увеличил количество молодых игроков в первой команде в два раза.

Всего Заря провела девять спаррингов, из которых выиграла только три. Еще в двух была ничья, в четырех луганчане потерпели поражения. Общий счет получился ничейный — 9:9. Во всех матчах принял участие 19-летний Деннис Бонавентуре (забил два гола), в восьми поединках сыграли 21-летние Эдуард Соболь и Игорь Харатин. Все трое осенью уже выступали в основном составе.

В контрольных матчах возможность показать себя получили еще трое молодых исполнителей — 21-летний защитник Михаил Шершень, выступавший в молодежном составе Зари, плюс 18-летние Егор Шалфеев (из команды U-19) и Анджело Качавенда — сербский легионер. Но, судя по объему игрового времени, определенные шансы засветиться весной в первой команде имеет только Шершень. Хотя и его шансы с учетом возвращения в Зарю опытного Андрея Пилявского, уже снизились.