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Дарио СРНА: «Спасибо Харькову за то, что поддерживал нас»

Капитан «Шахтера» прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/16 финала ЛЕ

  • 24.02.2017 11:27
  • 1185 просмотров
  • 10 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился впечатлениями о поражении от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, оставившим «горняков» за бортом турнира.

- Почему игра пошла не так, как хотелось?
- Игра была равной. Что у нас были моменты, что у них. Они свои использовали, мы свои нет. Не хватило концентрации на последних минутах игры. Тяжело что-то сейчас сказать… Мы не прошли дальше. Нужно сделать хороший анализ и двигаться вперед.

«Сельта» – сильная команда с характером. Поражение – удар по нашей команде. Но сейчас ничего не изменится. Нужно двигаться дальше и выиграть чемпионство.

- Вам не показалось, что «Шахтер» расслабился в конце игры, думая, что победа уже в руках?
- В последние минуты все переживали, хотели выиграть, 2-3 минуты до конца оставалось… Тяжело что-то сейчас сказать.

- Как вы думаете, пенальти был?
- Не знаю, спорный момент. Сейчас уже ничего не изменишь.

- Ко второму экстра-тайму добавили всего одну минуту при огромном количестве задержек игрового времени. Половина «Сельты» валялась на газоне! Что это значит?
- Если бы у нас был хороший счет, мы бы, наверное, делали так же. Это профессионально. Поздравляю «Сельту» с выходом в следующий раунд плей-офф. Спасибо болельщикам. Спасибо Харькову за то, что поддерживал нас, для нас это очень много значит. Следующие наши шаги – чемпионство и Кубок Украины. Нам нужно обязательно выиграть чемпионство.

- Снег и дождь сказались на качестве сегодняшнего газона?
- Газон как газон. Ждали, что будет лучше, но здесь уже тоже ничего не изменишь.

- Вы успели посмотреть повтор пенальти? Многие говорят, что там была симуляция.
- Судья сначала и показал симуляцию. Наверное, судья не соответствует этому уровню.

- Но до пенальти «Шахтер» не реализовал минимум три стопроцентных момента…
- Я и сказал, что мы свои моменты не использовали, а они забили два гола и прошли дальше.

- У «Шахтера» были эмоции в основное время матча, но они куда-то исчезли в экстра-таймах. Почему?
- Тяжело играть после двух месяцев перерыва. Все-таки у нас были свои шансы. Нужно собраться, показать, что мы сильная команда. Нужно сделать анализ этой игры и двигаться дальше. Плакать не нужно, ничего не изменишь сейчас.

- За счет чего «Сельта» переиграла «Шахтер»? Она переиграла его физически или тактически?
- Я не могу сразу после игры сказать, что было хорошо, а что было плохо.

- Как психологически «Шахтер» отреагировал на первый гол?
- Это психологический удар, когда пропускаешь гол за три минуты до конца. Это футбол.

- Вижу, для вас это поражение болезненное. А для команды?
- Конечно. Все сидят, переживают. Тяжело.

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 24.02.2017 11:29
    +4
    Вчера больше Металлист поддерживали чем вас
    Ссылка
    Hackerpro
      Hackerpro, 24.02.2017 11:43
    -3
    Dynamo_s_Dnepra, 24.02.2017 11:29
    Вчера больше Металлист поддерживали чем вас
    Что-то не слышно было крики Метал вперед)
    Ссылка
    Hackerpro
      Hackerpro, 24.02.2017 11:43
    -1
    Dynamo_s_Dnepra, 24.02.2017 11:29
    Вчера больше Металлист поддерживали чем вас
    Что-то не слышно было крики Метал вперед)
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 24.02.2017 12:07
    +2
    Краще б ви у фартовому Львові єврокубки грали...
    Ссылка
    meinetwegen
      meinetwegen, 24.02.2017 12:19
    0
    Харкову до Львова у плані підтримки і загальної атмосфери футболу - як до Києва рачки.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 24.02.2017 12:21
    -2
    M-E-S-S-E-R, 24.02.2017 12:07
    Краще б ви у фартовому Львові єврокубки грали...
    де їх підтримували нічуть не менше. ну це їх вибір, я як взнав що перехжджають в Харків то зразу зрозумів що влетять сельті. Могли ж дограти цей сезон лє у львові, а вже наступного у харків їхати, підготувавши поле.
    Перемога палкіна і ко, однозначно
    Ссылка
    poproshenko6
    poproshenko6, 24.02.2017 12:25
    -3
    Dynamo_s_Dnepra, 24.02.2017 11:29
    Вчера больше Металлист поддерживали чем вас
    Нет больше Металлиста. Спасибо майдану. К счастью, братский Шахтёр теперь будет играть в Харькове.
    Ссылка
    serge123421254
    online
    serge123421254, 24.02.2017 12:33
    -1
    poproshenko6, 24.02.2017 12:25

    Нет больше Металлиста. Спасибо майдану. К счастью, братский Шахтёр теперь будет играть в Харькове.
    Какой Майдан, лишнехромосомный? Спасибо Курченко.
    Ссылка
    svida09
      svida09, 24.02.2017 12:33
    0
    poproshenko6, 24.02.2017 12:25
    Dynamo_s_Dnepra, 24.02.2017 11:29
    Вчера больше Металлист поддерживали чем вас

    Нет больше Металлиста. Спасибо майдану. К счастью, братский Шахтёр теперь будет играть в Харькове.
    А при чому тут Майдан? З Металістом почалися не лади, коли Курченко відібрав у Ярославського. І щось не памятаю щоб харківські фанати дуже були проти.
    Ссылка
    dima_foto
    online
      dima_foto, 24.02.2017 12:48
    0
    А де новина що фани вивісили банер "Харків без Ахметова"
    Ссылка
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