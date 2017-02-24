Дарио СРНА: «Спасибо Харькову за то, что поддерживал нас»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился впечатлениями о поражении от «Сельты» (0:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, оставившим «горняков» за бортом турнира.
- Почему игра пошла не так, как хотелось?
- Игра была равной. Что у нас были моменты, что у них. Они свои использовали, мы свои нет. Не хватило концентрации на последних минутах игры. Тяжело что-то сейчас сказать… Мы не прошли дальше. Нужно сделать хороший анализ и двигаться вперед.
«Сельта» – сильная команда с характером. Поражение – удар по нашей команде. Но сейчас ничего не изменится. Нужно двигаться дальше и выиграть чемпионство.
- Вам не показалось, что «Шахтер» расслабился в конце игры, думая, что победа уже в руках?
- В последние минуты все переживали, хотели выиграть, 2-3 минуты до конца оставалось… Тяжело что-то сейчас сказать.
- Как вы думаете, пенальти был?
- Не знаю, спорный момент. Сейчас уже ничего не изменишь.
- Ко второму экстра-тайму добавили всего одну минуту при огромном количестве задержек игрового времени. Половина «Сельты» валялась на газоне! Что это значит?
- Если бы у нас был хороший счет, мы бы, наверное, делали так же. Это профессионально. Поздравляю «Сельту» с выходом в следующий раунд плей-офф. Спасибо болельщикам. Спасибо Харькову за то, что поддерживал нас, для нас это очень много значит. Следующие наши шаги – чемпионство и Кубок Украины. Нам нужно обязательно выиграть чемпионство.
- Снег и дождь сказались на качестве сегодняшнего газона?
- Газон как газон. Ждали, что будет лучше, но здесь уже тоже ничего не изменишь.
- Вы успели посмотреть повтор пенальти? Многие говорят, что там была симуляция.
- Судья сначала и показал симуляцию. Наверное, судья не соответствует этому уровню.
- Но до пенальти «Шахтер» не реализовал минимум три стопроцентных момента…
- Я и сказал, что мы свои моменты не использовали, а они забили два гола и прошли дальше.
- У «Шахтера» были эмоции в основное время матча, но они куда-то исчезли в экстра-таймах. Почему?
- Тяжело играть после двух месяцев перерыва. Все-таки у нас были свои шансы. Нужно собраться, показать, что мы сильная команда. Нужно сделать анализ этой игры и двигаться дальше. Плакать не нужно, ничего не изменишь сейчас.
- За счет чего «Сельта» переиграла «Шахтер»? Она переиграла его физически или тактически?
- Я не могу сразу после игры сказать, что было хорошо, а что было плохо.
- Как психологически «Шахтер» отреагировал на первый гол?
- Это психологический удар, когда пропускаешь гол за три минуты до конца. Это футбол.
- Вижу, для вас это поражение болезненное. А для команды?
- Конечно. Все сидят, переживают. Тяжело.
Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua
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Перемога палкіна і ко, однозначно
Нет больше Металлиста. Спасибо майдану. К счастью, братский Шахтёр теперь будет играть в Харькове.
Вчера больше Металлист поддерживали чем вас
Нет больше Металлиста. Спасибо майдану. К счастью, братский Шахтёр теперь будет играть в Харькове.
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