Таблица коэффициентов УЕФА

После поражения «Шахтера» от «Сельты» Украина лишилась последнего представителя в еврокубках в этом сезоне. Разумеется, баллов в таблицу мы не получили.
|#
|Страна
|12/13
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|Рейт.
|Ком.
|1
|Испания
|17.714
|23.000
|20.214
|23.928
|15.142
|99.998
|5/7
|2
|Германия
|17.928
|14.714
|15.857
|16.428
|12.571
|77.498
|5/7
|3
|Англия
|16.428
|16.785
|13.571
|14.250
|12.357
|73.391
|4/7
|4
|Италия
|14.416
|14.166
|19.000
|11.500
|11.916
|70.998
|3/6
|5
|Франция
|11.750
|8.500
|10.916
|11.083
|11.750
|53.999
|3/6
|6
|Россия
|9.750
|10.416
|9.666
|11.500
|9.000
|50.332
|2/5
|7
|Португалия
|11.750
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|49.332
|2/6
|8
|УКРАИНА
|9.500
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|42.633
|5
|9
|Бельгия
|6.500
|6.400
|9.600
|7.400
|10.100
|40.000
|3/5
|10
|Турция
|10.200
|6.700
|6.000
|6.600
|8.500
|38.000
|1/5
|11
|Чехия
|8.500
|8.000
|3.875
|7.300
|5.500
|33.175
|5
|12
|Швейцария
|8.375
|7.200
|6.900
|5.300
|4.300
|32.075
|5
|13
|Голландия
|4.214
|5.916
|6.083
|5.750
|7.300
|29.263
|1/5
|14
|Греция
|4.400
|6.100
|6.200
|5.400
|5.600
|27.700
|1/5
|15
|Австрия
|2.250
|7.800
|4.125
|3.800
|7.375
|25.350
|4
|16
|Хорватия
|4.375
|4.375
|6.875
|4.500
|5.125
|25.250
|4
|17
|Румыния
|6.800
|6.875
|5.125
|2.250
|3.300
|24.350
|5
|18
|Дания
|3.300
|3.800
|2.900
|5.500
|8.000
|23.500
|1/4
|19
|Беларусь
|4.500
|1.750
|5.500
|5.125
|3.000
|19.875
|4
|20
|Польша
|2.500
|3.125
|4.750
|5.500
|3.875
|19.750
|4
|21
|Швеция
|5.125
|3.200
|3.900
|4.750
|2.750
|19.725
|4
|22
|Израиль
|3.250
|5.750
|1.375
|2.250
|6.750
|19.375
|4
|23
|Шотландия
|4.300
|3.250
|4.000
|3.000
|4.375
|18.925
|4
|24
|Кипр
|4.000
|2.750
|3.300
|3.000
|5.500
|18.550
|1/4
|25
|Норвегия
|4.900
|2.600
|2.200
|7.250
|1.375
|18.325
|4
|26
|Азербайджан
|3.000
|2.500
|3.625
|4.375
|4.250
|17.750
|4
|27
|Болгария
|0.750
|5.625
|4.250
|1.000
|4.250
|15.875
|4
|28
|Сербия
|3.000
|2.500
|2.750
|4.250
|2.875
|15.375
|4
|29
|Казахстан
|1.375
|3.125
|3.375
|4.625
|2.750
|15.250
|4
|30
|Словения
|3.250
|2.625
|4.000
|1.000
|2.250
|13.125
|4
|31
|Словакия
|1.500
|1.625
|2.750
|3.750
|2.125
|11.750
|4
|32
|Лихтенштейн
|0.000
|1.000
|2.500
|5.000
|2.500
|11.000
|1
|33
|Венгрия
|3.000
|0.875
|2.125
|1.625
|1.875
|9.500
|4
|34
|Молдова
|2.250
|3.375
|1.750
|1.250
|0.875
|9.500
|4
|35
|Исландия
|1.250
|2.500
|2.500
|1.125
|1.000
|8.375
|4
|36
|Финляндия
|2.000
|0.500
|2.400
|1.000
|1.750
|7.650
|4
|37
|Ирландия
|1.000
|0.250
|2.000
|0.700
|2.625
|6.575
|4
|38
|Албания
|0.750
|2.000
|0.875
|2.125
|0.750
|6.500
|4
|39
|Босния и Герцеговина
|1.250
|1.500
|1.750
|1.500
|0.500
|6.500
|4
|40
|Грузия
|1.500
|1.875
|1.250
|0.625
|1.125
|6.375
|4
|41
|Латвия
|1.250
|1.625
|0.250
|1.625
|1.375
|6.125
|4
|42
|Македония
|1.250
|0.500
|1.125
|1.500
|1.250
|5.625
|4
|43
|Эстония
|0.375
|1.000
|1.500
|1.000
|1.375
|5.250
|4
|44
|Черногория
|1.375
|1.250
|0.750
|1.000
|0.875
|5.250
|4
|45
|Армения
|0.875
|1.125
|0.375
|1.625
|1.125
|5.125
|4
|46
|Люксембург
|1.375
|1.500
|0.500
|0.750
|0.750
|4.875
|4
|47
|Северная Ирландия
|1.000
|0.875
|1.375
|0.750
|0.500
|4.500
|4
|48
|Литва
|1.125
|1.250
|0.500
|0.750
|0.500
|4.125
|4
|49
|Мальта
|0.875
|0.875
|0.125
|0.875
|1.250
|4.000
|4
|50
|Уэльс
|0.500
|0.750
|0.125
|1.500
|1.000
|3.875
|4
|51
|Фарерские Острова
|0.500
|0.875
|1.375
|0.375
|0.375
|3.500
|4
|52
|Gibraltar
|0.000
|0.000
|0.250
|0.750
|1.500
|2.500
|2
|53
|Андорра
|0.000
|0.333
|0.500
|0.166
|0.166
|1.165
|3
|54
|Сан-Марино
|0.000
|0.333
|0.000
|0.000
|0.000
|0.333
|3
Источник — Sport.ua
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Хоча різниці між 7 і 12 місцем немає, тому посипати голову попелом навряд чи варто, і потрібно надіятись що ситуація буде змінюватись в кращу сторону
А вот условная Александрия с Ворсклой уже показали свой уровень, вылетев от непонятно кого уже на первой стадии. Так что, должно произойти чудо, что бы кто-то из них добрался до группы.
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