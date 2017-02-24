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Таблица коэффициентов УЕФА

Украина не набрала ни одного балла

  • 24.02.2017 10:19
  • 1931 просмотров
  • 10 комментария
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Таблица коэффициентов УЕФА

После поражения «Шахтера» от «Сельты» Украина лишилась последнего представителя в еврокубках в этом сезоне. Разумеется, баллов в таблицу мы не получили.

# Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Рейт. Ком.
1 Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 15.142 99.998 5/7
2 Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 12.571 77.498 5/7
3 Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 12.357 73.391 4/7
4 Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 11.916 70.998 3/6
5 Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 11.750 53.999 3/6
6 Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 9.000 50.332 2/5
7 Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 8.083 49.332 2/6
8 УКРАИНА 9.500 7.833 10.000 9.800 5.500 42.633 5
9 Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 10.100 40.000 3/5
10 Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 8.500 38.000 1/5
11 Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 5.500 33.175 5
12 Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 4.300 32.075 5
13 Голландия 4.214 5.916 6.083 5.750 7.300 29.263 1/5
14 Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 5.600 27.700 1/5
15 Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 7.375 25.350 4
16 Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 4
17 Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 3.300 24.350 5
18 Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 8.000 23.500 1/4
19 Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 4
20 Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 3.875 19.750 4
21 Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725 4
22 Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 6.750 19.375 4
23 Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 4.375 18.925 4
24 Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 5.500 18.550 1/4
25 Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 4
26 Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 4.250 17.750 4
27 Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 4.250 15.875 4
28 Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375 4
29 Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 2.750 15.250 4
30 Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125 4
31 Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750 4
32 Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 1
33 Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 4
34 Молдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 4
35 Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 4
36 Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 4
37 Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 2.625 6.575 4
38 Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.750 6.500 4
39 Босния и Герцеговина 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 4
40 Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 4
41 Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 4
42 Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 4
43 Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 4
44 Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 4
45 Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 4
46 Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 4
47 Северная Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 4
48 Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 4
49 Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 4
50 Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 4
51 Фарерские Острова 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 2
53 Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 3
54 Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 3


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    lgpaladin
      lgpaladin, 24.02.2017 10:27
    +4
    давно такого не было
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 10:29
    +3
    Рівень наших команд в Европі ми побачили цього року, попадається трохи сильніша команда чим Брага, виліт. -1 позиція, а вже в наступному думаю будем 10-ми, принаймі все до цього йде.
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 10:37
    +2
    Ми цей сезон програли навіть Ізраїлю, Данії і Австрії, показавши результат як у kіпріотів і трошки випередили Болгарію, Азейбарджан і Шотландію....Такі от реалії.
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    nick07
      nick07, 24.02.2017 10:45
    +2
    на жаль рейтинг відображає реальний рівень українських клубів - півтора клуба (0,75 ДК і 0,75 ШД) не тягнуть країну за всі 5 клубів.
    Хоча різниці між 7 і 12 місцем немає, тому посипати голову попелом навряд чи варто, і потрібно надіятись що ситуація буде змінюватись в кращу сторону
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 24.02.2017 10:50
    -1
    наступний рік буде більш вдалим, але треба хоча б 4 команди в групах. Правда, шансів на те що олімпік чи зоря пройдуиь в групу практично нема. Шахті потрібно надіятись, що лігу візьме чемпіон своєї країни з топ-7, тоді в лч вони будуть сіятись з 1 корзини
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    Сету Бал
    online
      Сету Бал, 24.02.2017 11:07
    0
    теперь нужно болеть против бельгийских команд, потому как 8 место дает право чемпиону Украины жеребится в ЛЧ с 1 корзины, но при условии, что предыдущую ЛЧ должен выиграть чемпион из топ 7
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    torgrim
    online
      torgrim, 24.02.2017 11:08
    0
    Пакуем чемоданы и уверенно спускаемся за пределы первого десятка. Можете минусовать так же как минусовали летом, когда я говорил что 5 балов в этом сезоне будет за счастье. Кирдец в украинском футболе. А как по-другому??? Мало того, что люди жрать не могут купить, так еще и война.
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    tyomych
    online
      tyomych, 24.02.2017 11:11
    0
    Наступний сезон почнемо вже 9-ми
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 24.02.2017 11:14
    0
    какая разница какое место??? у нас всеравно есть полтора клуба , правильно выше написал парень.. так нам и 12 место не удержать, а зачем вообще эти места?? я 15 лет кофициенты считаю переживаю... а всякие коломойские да ярмолы с коноплянками чихать хотели на наш кофициент миллионы людей смотрят этот коофициент( а у самих жопа голая) а надо смотреть уже в другую сторону ветер перемен...
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    pulse240
    online
      pulse240, 24.02.2017 11:16
    0
    vitaha33, 24.02.2017 10:50
    наступний рік буде більш вдалим, але треба хоча б 4 команди в групах. Правда, шансів на те що олімпік чи зоря пройдуиь в групу практично нема. Шахті потрібно надіятись, що лігу візьме чемпіон своєї країни з топ-7, тоді в лч вони будуть сіятись з 1 корзини
    Третья команда Украины автоматом попадёт в группу, если победитель кубка страны будет команда, пробившаяся в лч. Тоесть, 3 клуба в осенней стадии мы почти гарантировали.
    А вот условная Александрия с Ворсклой уже показали свой уровень, вылетев от непонятно кого уже на первой стадии. Так что, должно произойти чудо, что бы кто-то из них добрался до группы.
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