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Лига Европы: все участники 1/8 финала

4 бывших победителя, 4 чемпиона своих стран, 3 дебютанта 1/8 финала - 16 лучших команд Лиги Европы

  • 24.02.2017 09:49
  • 2365 просмотров
  • 6 комментария
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Лига Европы: все участники 1/8 финала
В пятницу в 14:00 начнется жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Приводим краткое досье на всех участников этой стадии.

«Андерлехт» (Бельгия) 
Рейтинг УЕФА: 36
Как вышли: раунд плей-офф (вылет из 3ОР ЛЧ) 
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 19
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1983)
Титулы чемпиона страны: 33
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате Бельгии

АПОЕЛ (Кипр)
Рейтинг УЕФА: 85
Как вышли: групповой этап (вылет из РПО ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 16
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 25
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Кипра

«Аякс» (Нидерланды)
Рейтинг УЕФА: 31
Как вышли: групповой этап (вылет из РПО ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 24
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1991/92)
Титулы чемпиона страны: 33
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате Нидерландов

«Бешикташ» (Турция)
Рейтинг УЕФА: 52
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 16
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (2002/03)
Титулы чемпиона страны: 14
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Турции

«Боруссия» Менхенгладбах (Германия)
Рейтинг УЕФА: 39
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 10
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1974/75, 1978/79)
Титулы чемпиона страны: 5
Прошлый сезон: 4-е место в чемпионате Германии

«Генк» (Бельгия)
Рейтинг УЕФА: 51
Как вышли: 2-й отборочный раунд
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 6
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 3
Прошлый сезон: 4-е место в чемпионате Бельгии

«Гент» (Бельгия)
Рейтинг УЕФА: 60
Как вышли: 3-й отборочный раунд
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 9
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1991/92)
Титулы чемпиона страны: 1
Прошлый сезон: 3-е место в чемпионате Бельгии

«Копенгаген» (Дания)
Рейтинг УЕФА: 57
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 15
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1991/92)
Титулы чемпиона страны: 11
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Дании
 
«Краснодар» (Россия)
Рейтинг УЕФА: 65
Как вышли: раунд плей-офф (вылет из 3ОР ЛЧ) 
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 2 
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 0
Прошлый сезон: 4-е место в чемпионате России

«Лион» (Франция)
Рейтинг УЕФА: 29
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 12
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1998/99, 2013/14)
Титулы чемпиона страны: 7
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате Франции
 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
Рейтинг УЕФА: 19
Как вышли: групповой этап
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 8 
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1984/85) 
Титулы чемпиона страны: 20
Прошлый сезон: 5-е место в чемпионате Англии

«Олимпиакос» (Греция)
Рейтинг УЕФА: 26
Как вышли: раунд плей-офф (вылет из 3ОР ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 20
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2011/12, 2004/05, 1989/90)
Титулы чемпиона страны: 43
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Греции

«Рома» (Италия)
Рейтинг УЕФА: 37
Как вышли: групповой этап (вылет из РПО ЛЧ) 
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 15
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1990/91)
Титулы чемпиона страны: 3
Прошлый сезон: 3-е место в чемпионате Италии
 
«Ростов» (Россия)
Рейтинг УЕФА: 93
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 1
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 0
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате России

«Сельта» (Испания)
Рейтинг УЕФА: 79
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 7
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1998/99, 1999/2000, 2000/01)
Титулы чемпиона страны: 0
Прошлый сезон: 6-е место в чемпионате Испании
 
«Шальке» (Германия)
Рейтинг УЕФА: 14
Как вышли: групповой этап
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 13
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1996/97)
Титулы чемпиона страны: 7
Прошлый сезон: 5-е место в чемпионате Германии

Источник — УЕФА

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Комментарии
    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 24.02.2017 09:57
    -4
    Стільки мусору вийшло в 1/8 а Шахтар вилетів...обідно
    І головне Шахтар всіх міг пройти дальше крім МЮ і Роми
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 10:03
    +10
    ruslan17c, 24.02.2017 09:57
    Стільки мусору вийшло в 1/8 а Шахтар вилетів...обідно
    І головне Шахтар всіх міг пройти дальше крім МЮ і Роми
    Сам ти мусор...Команди боролись, той же Гент і АПОЕЛ заслуговують тут бути, бо вони бились з командами у яких один гравець коштує як вся їхня команда.
    Ссылка
    Евгений Бойко
      Евгений Бойко, 24.02.2017 10:41
    0
    осталось болеть за коноплянку на скамейке
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 10:52
    +2
    Евгений Бойко, 24.02.2017 10:41
    осталось болеть за коноплянку на скамейке
    І за Малиновського в центріПоля
    Ссылка
    Пионер
    Пионер, 24.02.2017 10:52
    +1
    ТРИ бельгийские команды в 1/8
    Ссылка
    Михаил Мосийчук
    online
      Михаил Мосийчук, 24.02.2017 11:11
    0
    Наоборот,мусор вылетел,причем заслуженно
    Ссылка
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