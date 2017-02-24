Лига Европы: все участники 1/8 финала

В пятницу в 14:00 начнется жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Приводим краткое досье на всех участников этой стадии.
«Андерлехт» (Бельгия)
Рейтинг УЕФА: 36
Как вышли: раунд плей-офф (вылет из 3ОР ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 19
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1983)
Титулы чемпиона страны: 33
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате Бельгии
АПОЕЛ (Кипр)
Рейтинг УЕФА: 85
Как вышли: групповой этап (вылет из РПО ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 16
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 25
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Кипра
«Аякс» (Нидерланды)
Рейтинг УЕФА: 31
Как вышли: групповой этап (вылет из РПО ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 24
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1991/92)
Титулы чемпиона страны: 33
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате Нидерландов
«Бешикташ» (Турция)
Рейтинг УЕФА: 52
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 16
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (2002/03)
Титулы чемпиона страны: 14
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Турции
«Боруссия» Менхенгладбах (Германия)
Рейтинг УЕФА: 39
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 10
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1974/75, 1978/79)
Титулы чемпиона страны: 5
Прошлый сезон: 4-е место в чемпионате Германии
«Генк» (Бельгия)
Рейтинг УЕФА: 51
Как вышли: 2-й отборочный раунд
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 6
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 3
Прошлый сезон: 4-е место в чемпионате Бельгии
«Гент» (Бельгия)
Рейтинг УЕФА: 60
Как вышли: 3-й отборочный раунд
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 9
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1991/92)
Титулы чемпиона страны: 1
Прошлый сезон: 3-е место в чемпионате Бельгии
«Копенгаген» (Дания)
Рейтинг УЕФА: 57
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 15
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1991/92)
Титулы чемпиона страны: 11
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Дании
«Краснодар» (Россия)
Рейтинг УЕФА: 65
Как вышли: раунд плей-офф (вылет из 3ОР ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 2
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 0
Прошлый сезон: 4-е место в чемпионате России
«Лион» (Франция)
Рейтинг УЕФА: 29
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 12
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1998/99, 2013/14)
Титулы чемпиона страны: 7
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате Франции
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
Рейтинг УЕФА: 19
Как вышли: групповой этап
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 8
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1984/85)
Титулы чемпиона страны: 20
Прошлый сезон: 5-е место в чемпионате Англии
«Олимпиакос» (Греция)
Рейтинг УЕФА: 26
Как вышли: раунд плей-офф (вылет из 3ОР ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 20
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2011/12, 2004/05, 1989/90)
Титулы чемпиона страны: 43
Прошлый сезон: 1-е место в чемпионате Греции
«Рома» (Италия)
Рейтинг УЕФА: 37
Как вышли: групповой этап (вылет из РПО ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 15
Лучший результат в КУ/ЛЕ: финалист (1990/91)
Титулы чемпиона страны: 3
Прошлый сезон: 3-е место в чемпионате Италии
«Ростов» (Россия)
Рейтинг УЕФА: 93
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 1
Лучший результат в КУ/ЛЕ: 1/8 финала (2016/17)
Титулы чемпиона страны: 0
Прошлый сезон: 2-е место в чемпионате России
«Сельта» (Испания)
Рейтинг УЕФА: 79
Как вышли: 1/16 финала (3-е место на ГЭ ЛЧ)
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 7
Лучший результат в КУ/ЛЕ: четвертьфинал (1998/99, 1999/2000, 2000/01)
Титулы чемпиона страны: 0
Прошлый сезон: 6-е место в чемпионате Испании
«Шальке» (Германия)
Рейтинг УЕФА: 14
Как вышли: групповой этап
Предыдущих сезонов в КУ/ЛЕ: 13
Лучший результат в КУ/ЛЕ: победитель (1996/97)
Титулы чемпиона страны: 7
Прошлый сезон: 5-е место в чемпионате Германии
Источник — УЕФА
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