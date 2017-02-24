Лига Европы: все участники 1/8 финала

Третья команда Украины автоматом попадёт в группу, если победитель кубка страны будет команда, пр...

какая разница какое место??? у нас всеравно есть полтора клуба , правильно выше написал парень.. ...

Наступний сезон почнемо вже 9-ми

Пакуем чемоданы и уверенно спускаемся за пределы первого десятка. Можете минусовать так же как ми...

теперь нужно болеть против бельгийских команд, потому как 8 место дает право чемпиону Украины жер...