МАРЛОС: «Хочу попросить прощения у болельщиков»

Футболисты донецкой команды – о матче с испанцами.

Марлос, полузащитник «Шахтера»:

– Грустно что-то говорить. Мы очень хотели добиться хорошего результата и были так близки к нему, но сегодня у нас это не получилось. Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что не оправдали ожиданий. Мы создавали моменты, но не удавалось их завершить. Я очень расстроен, что не смог сегодня забить и помочь «Шахтеру». Когда результат уже практически был у нас в руках, назначили пенальти. Не знаю, правильно или нет, поскольку еще не смотрел повтор. Но всегда очень обидно, когда на последних минутах решаются такие важные вопросы.

Дарио Срна, капитан «Шахтера»:

– Очень обидно, что не прошли в следующий этап Лиги Европы. К сожалению, сегодня мы не использовали свои моменты и не хватило концентрации. Надо сделать анализ этой игры и двигаться дальше. У нас сильная команда с хорошим характером. Надо сосредоточиться на чемпионате Украины и завоевать золотые медали. После пропущенного гола на последних минутах «Шахтер», конечно, подсел в психологическом плане, но мы поддерживали друг друга и очень хотели победить сегодня. Это очень болезненное поражение. Эпизоды с судейством комментировать не буду. Все равно уже ничего не изменишь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, спасибо Харькову за то, что поддерживали нас сегодня.

Тарас Степаненко, полузащитник «Шахтера»:

– Сейчас чувствуем опустошенность. Казалось бы, уже прошли дальше, но на последних минутах судья непонятно что придумал. Честно говоря, казалось, что судья бежит показывать желтую карточку девятому номеру, но арбитр с кем-то посовещался и указал на точку. У меня вообще создалось впечатление, что перед этим эпизодом было нарушение правил на Ярославе Ракицком. Реализация с нашей стороны? Такие матчи бывают, да и здорово сыграл вратарь «Сельты». У нас были моменты в первом тайме, во втором испанцы пошли вперед, и у нас появилось много свободных зон для контратак, но не повезло. Тяжело после такого поражения, ребята в раздевалке сидят грустные, понурив головы. Обидно, конечно, но это футбол. По поводу усталости, то в принципе это нормально, ведь у нас был долгий перерыв. Тяжело на таком поле выдерживать высокий ритм, да и опорная нога постоянно ехала, хотя я надел бутсы с самыми высокими шипами. В любом случае нельзя падать духом. Теперь необходимо выиграть чемпионат.