Паулу ФОНСЕКА: «Исход встречи решил выдуманный пенальти»

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями об ответном поединке с «Сельтой» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

– Прежде всего хочу поздравить соперника. Сегодня был достаточно открытый футбол. Обе команды создали огромное количество моментов. Мы могли решить исход матча уже в самом начале, затем «Сельта» среагировала и также имела некоторые шансы. Конечно, я не могу не сказать о 90-й минуте, когда нам назначили просто позорный пенальти. Его там совершенно не было. Говорю это не просто так – я уже посмотрел видео эпизода. Арбитр даже хотел дать желтую карточку Гвидетти, но затем внезапно трансформировал это в пенальти. Это позорище. Сегодня нас «подвинула» не «Сельта», которая является хорошей командой, а именно команда судей. Позвольте мне также вспомнить первый тайм дополнительного времени, где была игра рукой. Это тоже было явно видно – должен был быть пенальти, однако его не назначили. Я не тот человек, кто ищет какие-либо отговорки. Я просто не могу об этом не сказать. Тем более что у меня сейчас полная раздевалка взбешенных по этому поводу футболистов. Не мог не обратить на это ваше внимание.

– По судейству все понятно. Вам понравилась игра вашей команды?

– На предматчевой пресс-конференции я уже говорил, что нас ждет очень сложная встреча с хорошим соперником. Все так и было. Но я все же не могу не говорить о том, что исход матча решился на 91-й минуте. Именно это предопределило сегодняшний результат.



– Главный тренер «Сельты» говорил о том, что его команда будет делать упор в том числе и на эмоциональную составляющую. Не кажется ли вам, что «Шахтеру» немного не хватило злости в атаке и эмоций?

– Думаю, сегодня их было достаточно именно у арбитров. Речь, как я уже сказал, о 91-й минуте. Наша команда играла сбалансированно, с нормальными эмоциями, и это никак не влияло на исход поединка.



– Как оцените игру Бланко Лещука? Не считаете ли, что Борячука можно было выпустить раньше?

– Бланко отдавался по максимуму. Я не могу сказать ничего плохого о его действиях. Вы должны обратить внимание на то, что футболисты линии обороны «Сельты», особенно центральные защитники, очень сильны физически. У Густаво было очень много дуэлей с ними. Я думаю, что Борячук не смог бы долго справляться с данной проблемой. Именно поэтому я выпустил его, когда посчитал нужным.



– Вы смотрели эпизоды с назначенным и неназначенным пенальти. Видели ли повтор второго пропущенного мяча после стандарта? Кто виноват и что произошло?

– Да, смотрел и этот момент. Конечно, это наша ошибка. Понятно, что там был буквально взрыв эмоций, ведь нам нужно было забивать. Мы пропустили после быстрой контратаки. Однако исход встречи сегодня решил не второй гол, а 91-я минута и несуществующий, выдуманный пенальти.



– Оцените, пожалуйста, игру Коваленко. И насколько серьезна травма Дентиньо?

– Восстановление Дентиньо займет еще около трех недель. Коваленко тоже некоторое время не тренировался с нами. Тем не менее, как я уже говорил раньше, не могу показывать пальцем ни на кого из наших футболистов и говорить, что кем-то недоволен. Не могу упрекнуть ребят.



– Вылет из Лиги Европы и 13 очков отрыва от «Динамо» в чемпионате. Как команда будет искать мотивацию?

– Тот, кто играет в «Шахтере», должен быть мотивирован всегда. У меня фантастические футболисты, которые ни в коем случае не опускают голову после подобных поражений. В особенности после таких, как сегодня. С первого дня в «Шахтере» я говорил, что наша главная цель – чемпионат Украины. Уверен, что из-за такого матча ребята не перестанут верить в себя. Этого не будет. Мы должны как можно быстрее среагировать и полностью сфокусироваться на нашей главной цели – чемпионате.



– Как оцените состояние газона? И было ли на руку «Сельте» то, что чемпионат Испании сейчас на ходу, а в Украине он только возобновляется?

– Я не очень люблю отвечать на подобные вопросы. Да, у тех команд, чей чемпионат не приостанавливается, преимущество есть. Вы можете посмотреть на «Зенит», который тоже играл сегодня. Но в этом нет ничего страшного, отговорок по этому поводу я не ищу. Я уже сказал вам, что именно сегодня произошло. Думаю, вы это видели сами. Поле? Понятно, что оно сегодня не было в идеальном состоянии. Ребята поскальзывались, газон был немного мягким. Но что мы можем сделать, если такова погода? Люди, готовившие поле, делали его как можно лучше и отдавались своей работе по максимуму. Думаю, играть на таком газоне все-таки было удобнее «Сельте». Мы любим более быстрый футбол и испытывали некоторые неудобства. Однако повторюсь: это ни в коем случае не отговорка. Не из-за этого мы сегодня не выиграли.



– К матчу с «Ворсклой» будете готовиться в Харькове?

– Да. Кстати, воспользуюсь вашим вопросом и скажу, что сегодня поддержка на стадионе была просто фантастической. Все болели за «Шахтер» до последних минут. Это было великолепно. Было приятно ощущать себя в такой атмосфере.