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Эдуардо БЕРИЦЦО: «Шахтер входил бы в топ-4 команд Испании»

Наставник «Сельты» прокомментировал победу над донецким клубом в ответном матче 1/16 финала ЛЕ (2:0)

  • 24.02.2017 02:54
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ФК Шахтер Донецк. Эдуардо Бериццо
© ФК Шахтер Донецк. Эдуардо Бериццо

Главный тренер «Сельты» поделился впечатлениями о победе над «Шахтером» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Вчера на пресс-конференции вы сказали, что больше рассчитываете на эмоциональную составляющую. Чувствуете ли себя истощенным после матча?
– Конечно. Думаю, наш успех базируется на двух составляющих: концентрации и эмоциях. Поединок был очень тяжелым, приходилось добывать мяч буквально на каждом метре поля. Хотел бы также сделать комплимент «Шахтеру». Но мы были сильны как эмоционально, так и физически, поэтому и добились этой победы. Сегодня был прекрасный великий футбольный вечер. Хочу поблагодарить своих подопечных за самоотдачу, они проявили себя наилучшим образом. Именно в таких матчах растет уровень игроков.

– «Сельта» сегодня действовала очень умно…
– Согласен. Наш план сработал, особенно удачно мы отработали в атаке. Андреу Фонтас сыграл так, как мы его просили, хорошо показали себя Факундо Ронкалья и Яго Аспас. Так что установка была выполнена. С выходом на поле Хосабеда у нас наладилась игра в пас. Считаю, в этом матче все шло по нашему сценарию. Остается лишь поблагодарить всех за хороший поединок.

– Можно ли сказать, что ваша команда победила благодаря вратарю и везению?
– Немного. Вратарь «Сельты» действительно отработал отлично, так же хорошо проявил себя и голкипер «Шахтера». Игра была достаточно открытой. Мы добились положительного результата благодаря усилиям всей команды, а не кого-то одного конкретно.

– Уго Мальо в центре – это был определенный риск с вашей стороны. В футболе есть место такому риску?
– Да, иногда он уместен. Порой мне удается угадать с этим. Опять же у нас был определенный план на матч. Мальо неплохо проявил себя в центре, Гвидетти хорошо выглядел впереди. Считаю, рисковать иной раз нужно. Хорошо, что сегодня все завершилось удачно. Также хотел бы отметить отличную игру «Шахтера».

– В вашей карьере были такие же поединки, как этот?
– Да, были. Но когда случаются подобные матчи, ты их переживаешь как в первый раз.

– Футболисты «Сельты» при угловых особенно часто подавали мяч на ближнюю штангу. Это наигранная комбинация или вы специально ее готовили для «Шахтера»?
– У нас есть наигранные комбинации при стандартах, но именно в этом моменте я попросил Кабраля пойти на дальнюю штангу. К счастью для нас, он меня не послушал. Еще раз хотел бы поблагодарить футбольный клуб «Шахтер» за гостеприимство, главного тренера – за огромную проделанную работу, а также за слова капитана команды после финального свистка.

– Есть ли у вас предпочтения на жеребьевке?
– Сегодня мы будем спать, а уже утром подумаем, какой соперник будет для нас лучше.

– Какие все-таки слова вы нашли для своих подопечных в раздевалке?
– Концентрация и страсть.

– На какие бы места мог претендовать «Шахтер», выступай он в чемпионате Испании?
– Он бы точно находился в числе первых четырех команд.

Источник — ФК Шахтер

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