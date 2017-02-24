Виктор КОВАЛЕНКО: «Это была равная игра, все хотели победить»

Футболист донецкого «Шахтера» Виктор КОВАЛЕНКО прокомментировал игру против «Сельты», которая стала последней для украинского клуба в нынешнем сезоне Лиги Европы, в эфире телеканала «Футбол 1».

— Виктор, что сегодня случилось? Есть ощущение катастрофы, несправедливости? Или счет по игре?

— Честно, не могу сказать. Мне кажется, что мы выглядели хорошо. По крайней мере, у меня было пару моментов, мог забить. Не знаю, был гол или нет, был ли вне игры.

— Ты был впереди, находился в положении вне игры...

— Все-таки был, да? Такой футбольный момент... Не могу ничего сказать.

— Насколько тяжело в команде восприняли этот результат?

— Думаю, все расстроены, все-таки потеряли Лигу Европы.

— В принципе матч давался? Можете сказать, что вы диктовали условия? Или это была игра, в которой обе команды бились на 100%, и шансы были равны?

— Это все-таки была равная игра, 50/50. Все хотели победить.