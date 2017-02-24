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Виктор КОВАЛЕНКО: «Это была равная игра, все хотели победить»

Игрок «Шахтера» прокомментировал поражение в матче против «Сельты» (0:2)

  • 24.02.2017 01:26
  • 219 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Футболист донецкого «Шахтера» Виктор КОВАЛЕНКО прокомментировал игру против «Сельты», которая стала последней для украинского клуба в нынешнем сезоне Лиги Европы, в эфире телеканала «Футбол 1».
 
— Виктор, что сегодня случилось? Есть ощущение катастрофы, несправедливости? Или счет по игре?
— Честно, не могу сказать. Мне кажется, что мы выглядели хорошо. По крайней мере, у меня было пару моментов, мог забить. Не знаю, был гол или нет, был ли вне игры.
 
— Ты был впереди, находился в положении вне игры...
— Все-таки был, да? Такой футбольный момент... Не могу ничего сказать.
 
— Насколько тяжело в команде восприняли этот результат?
— Думаю, все расстроены, все-таки потеряли Лигу Европы.
 
— В принципе матч давался? Можете сказать, что вы диктовали условия? Или это была игра, в которой обе команды бились на 100%, и шансы были равны?
— Это все-таки была равная игра, 50/50. Все хотели победить.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sk1llz
      sk1llz, 24.02.2017 01:32
    -3
    "игра была равна, играли два говна"..хотя не, сельта а принципе ничего так))))
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    EGOS
      EGOS, 24.02.2017 01:43
    -2
    sk1llz, 24.02.2017 01:32
    "игра была равна, играли два говна"..хотя не, сельта а принципе ничего так))))

    опередил меня, шельмец
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