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Паулу ФОНСЕКА: «Мы вылетели из Лиги Европы из-за команды арбитров»

Главный тренер «Шахтера» — о последнем матче в нынешнем сезоне Лиги Европы

  • 24.02.2017 01:06
  • 1832 просмотров
  • 26 комментария
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Паулу ФОНСЕКА: «Мы вылетели из Лиги Европы из-за команды арбитров»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу ФОНСЕКА прокомментировал в эфире телеканала «Футбол 1» матч против «Сельты», который закончился поражением украинского клуба со счетом 0:2 и стал последним для «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги Европы.
 
— Сегодня тяжелый матч был. Что стало главной причиной поражения?
— Я могу сказать, что «Сельта», без всяких сомнений — великая команда, они хорошо играют. Но сегодня мы потерпели поражение от другой команды — арбитров. Сегодня нас подвела не «Сельта», а команда именно арбитров. Они поставили нам пенальти, которое является просто позорищем. Я уже пересмотрел видео после матча, у меня была такая возможность. Видно, что никакого пенальти не было. И наш гол был совершенно чистым, в одном метре от офсайда, все было в игре. Это просто позор.
 
— Если говорить об игровых моментах, что получилось, а что не получилось сегодня на поле?
— Был открытый футбол. «Сельта» создавала моменты, и мы создавали большое количество моментов. Но хочу повторить: пенальти не было и гол, который мы забили, был совершенно чистым. Нас сегодня подвела команда арбитров. Мы вылетели из Лиги Европы из-за них.
 
— Обсуждается этот матч в студии и говорится, что не должен был Ракицкий играть в том эпизоде, должен был Ордец сыграть. Какое Ваше мнение?
— Должна была быть желтая карточка сопернику, арбитр уже хотел ее давать. Но потом решил назначить пенальти. Я совершенно этого не понимаю.
 
— Подведите итоги выступлений «Шахтера» в этом сезоне Лиге Европы...
— Сегодня мы провели матч с очень хорошей командой. Мы уже практически прошли дальше, но сегодня мы просто встретились с позорищем судей, мы это увидели своими глазами.
 
— Что дальше для команды?
— Сейчас мы должны отреагировать. Следующий матч у нас будет в воскресенье, мы должны готовиться к этой игре. Это будет первый матч после паузы в чемпионате. Будем играть и выигрывать.

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Кепік
    online
      Кепік, 24.02.2017 01:38
    0
    Та все по ділу і по грі. Вся вина у сьогодніщньому програші Шахтаря лежить на Фонсеці. Заміна швидких Тайсона та Коваленка (які менш втомилися ніж Срна, Марлос і Фред) на Бернарда і Степаненка різко послабили гру команди. Короче косяк тренера.Бутка чого не було випустити? Тайсона і Коваленка зовсім не потрібно було міняти, а випустити замість малишева або фреда - степаненка, замість марлоса - бернарда, замість срни - бутка і все було б тіп топ. А так лівий фланг просів жостко без тайсона, центр без пресинга коваленка те саме, марлос і срна те саме.
    Але той фонсека все тримав заміну, щоб випустити когось там на кінець 4-го тайму. Зміни потрібно було робити ще з 60ї хвилини. Короче Фонсека - тренер не рівень Шахтаря.
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    oscarneon
      oscarneon, 24.02.2017 01:45
    -1
    шахтер физическиустал и фонсека понимал что овертайм убьет команду. пенальти на совести арбитров, там сложно было разобраться такие пенальти ставят часто.. почему и сегодня поставили - это вопрос к судьям. хорошая и равная игра. поле тоже одно для всех но тренировочный сбор был на хороших ровных полях - а тут огород. вообщем много но и но , но сельта сейчас проводит больше матчей и они были физически сильнее...на 120 минут шахтер не готов. таковы реалии. шахтер, зенит, такие у нас условия погодные что раньше начинать нельзя . обидно, досадно, игра держала в напряжении до 110 минуты. спасибо за игру командам..
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    Владислав Тучков
      Владислав Тучков, 24.02.2017 01:47
    +2
    alax86, 24.02.2017 01:11
    Луческу версия 2.0, во всем виноваты арбитры.
    Посмотри повтор с пенальти, нету там пенальти, гвидетти только как увилел что пятов идет на м'яч руками начал сваливатся, и видно где руки пятова, а где ноги того чмиря, у него колени оказались возле рук пятова, он что блять на коленях бегает, пятов за них его зацепил?? Надоели уже етики судьи... Вибеоповтори у футбол нужно срочно!!!!!
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    oscarneon
      oscarneon, 24.02.2017 01:50
    0
    мне больше всего не понравилась только 1 добавленная минута к 2 экстра тайму.
    судья добавляет ровно столько - сколько игры не было. а не было ее минут 6 из-за затяжек времени.
    +4 или 5 врятли помогли бы но ска суди ты правильно и до конца, а не как абдула в матче днепр -зоря который захотел пораньше уехать домой)))

    то такэ.. но обидно чертяцки
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    paladin5
      paladin5, 24.02.2017 01:58
    0
    Команда из зоны войны абсолютно не к месту в финансовой пирамиде под названием Уефа
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    vibos11
    online
      vibos11, 24.02.2017 02:01
    0
    Не обидно проиграть, обидно так проиграть...Тренера можно понять. По игре Сельта была сильнее Шахтера. И если бы забила в основное время, никто не обсуждал бы. Но когда за тебя решает один человек, когда судьи за воротами не хотят видеть то что они должны видеть, то говорить нечего. Но к сожалению как в жизни так и в футболе, это не в новость. Играть в стране где идет война, никто не хочет...
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