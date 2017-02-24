Паулу ФОНСЕКА: «Мы вылетели из Лиги Европы из-за команды арбитров»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу ФОНСЕКА прокомментировал в эфире телеканала «Футбол 1» матч против «Сельты», который закончился поражением украинского клуба со счетом 0:2 и стал последним для «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги Европы.
— Сегодня тяжелый матч был. Что стало главной причиной поражения?
— Я могу сказать, что «Сельта», без всяких сомнений — великая команда, они хорошо играют. Но сегодня мы потерпели поражение от другой команды — арбитров. Сегодня нас подвела не «Сельта», а команда именно арбитров. Они поставили нам пенальти, которое является просто позорищем. Я уже пересмотрел видео после матча, у меня была такая возможность. Видно, что никакого пенальти не было. И наш гол был совершенно чистым, в одном метре от офсайда, все было в игре. Это просто позор.
— Если говорить об игровых моментах, что получилось, а что не получилось сегодня на поле?
— Был открытый футбол. «Сельта» создавала моменты, и мы создавали большое количество моментов. Но хочу повторить: пенальти не было и гол, который мы забили, был совершенно чистым. Нас сегодня подвела команда арбитров. Мы вылетели из Лиги Европы из-за них.
— Обсуждается этот матч в студии и говорится, что не должен был Ракицкий играть в том эпизоде, должен был Ордец сыграть. Какое Ваше мнение?
— Должна была быть желтая карточка сопернику, арбитр уже хотел ее давать. Но потом решил назначить пенальти. Я совершенно этого не понимаю.
— Подведите итоги выступлений «Шахтера» в этом сезоне Лиге Европы...
— Сегодня мы провели матч с очень хорошей командой. Мы уже практически прошли дальше, но сегодня мы просто встретились с позорищем судей, мы это увидели своими глазами.
— Что дальше для команды?
— Сейчас мы должны отреагировать. Следующий матч у нас будет в воскресенье, мы должны готовиться к этой игре. Это будет первый матч после паузы в чемпионате. Будем играть и выигрывать.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Але той фонсека все тримав заміну, щоб випустити когось там на кінець 4-го тайму. Зміни потрібно було робити ще з 60ї хвилини. Короче Фонсека - тренер не рівень Шахтаря.
судья добавляет ровно столько - сколько игры не было. а не было ее минут 6 из-за затяжек времени.
+4 или 5 врятли помогли бы но ска суди ты правильно и до конца, а не как абдула в матче днепр -зоря который захотел пораньше уехать домой)))
то такэ.. но обидно чертяцки
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.