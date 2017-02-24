Паулу ФОНСЕКА: «Мы вылетели из Лиги Европы из-за команды арбитров»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу ФОНСЕКА прокомментировал в эфире телеканала «Футбол 1» матч против «Сельты», который закончился поражением украинского клуба со счетом 0:2 и стал последним для «Шахтера» в нынешнем сезоне Лиги Европы.

— Сегодня тяжелый матч был. Что стало главной причиной поражения?

— Я могу сказать, что «Сельта», без всяких сомнений — великая команда, они хорошо играют. Но сегодня мы потерпели поражение от другой команды — арбитров. Сегодня нас подвела не «Сельта», а команда именно арбитров. Они поставили нам пенальти, которое является просто позорищем. Я уже пересмотрел видео после матча, у меня была такая возможность. Видно, что никакого пенальти не было. И наш гол был совершенно чистым, в одном метре от офсайда, все было в игре. Это просто позор.

— Если говорить об игровых моментах, что получилось, а что не получилось сегодня на поле?

— Был открытый футбол. «Сельта» создавала моменты, и мы создавали большое количество моментов. Но хочу повторить: пенальти не было и гол, который мы забили, был совершенно чистым. Нас сегодня подвела команда арбитров. Мы вылетели из Лиги Европы из-за них.