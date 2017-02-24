Мирча ЛУЧЕСКУ: «Игра вселяет надежду»

Тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал вылет от «Андерлехта» из Лиги Европы.

— Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

— В первую очередь поблагодарил за ту манеру игры, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Практически решен был вопрос — соперник не создал ни одного момента сегодня, но одна фланговая передача в конце игры привела к взятию ворот. К сожалению, это футбол.

— С такой самоотдачей наверняка сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?

— Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России.

— Вы всегда очень подробно разбираете моменты. Если вспомнить последние минуты, у вас есть понимание, что произошло?

— Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом, и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, — с правой стороны была наша атака, и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг — бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку, и так получилось, что с полумомента нам забили.