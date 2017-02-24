ЛЕ. Гент выбивает Тоттенхэм, Боруссия М вырывает путевку у Фиорентины

«Спарта» Прага – «Ростов» - 1:1
Голы: 0:1 – 13 Полоз, 1:1 – 83 Караваев.
«Спарта» Прага – Коубек, Кадлец, Мазух (Гавелка, 46), Нхамойнесу, Голек, Сачек, Чермак, Караваев, Альбьяч (Гыбш, 70), Юлиш, Пулкраб (Шурал, 40).
«Ростов» – Медведев, Навас, Гранат (Терентьев, 70), Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачев, Гацкан (Препелицэ, 46), Нобоа, Полоз, Бухаров (Азмун, 46).
Предупреждения: Бухаров (24), Нхамойнесу (36), Калачев (51), Шурал (71), Ерохин (77).
Удаление: Нхамойнесу (66).
Первый матч: 0:4
«Генк» – «Астра» - 1:0
Гол: 1:0 – 67 Посуэло.
«Генк» – Райан, Кастань, Брабец, Уронен, Колли, Берге, Посуэло (Кумордзи, 89), Малиновский (Боэтиюс, 90), Троссард, Саматта, Схрейверс (Буффель, 76).
«Астра» – Лунг, Жералду Алвеш, Сэпунару, Жуниор, Стан, Ловин (Флоря, 67), Мансали, Филипе Тейшейра, Сето (Ионицэ, 82), Будеску, Никулае (Буш, 70).
Предупреждения: Стан (10), Жуниор (26), Жералду Алвеш (74), Брабец (74), Сето (78), Малиновский (81), Троссард (85), Мансали (86), Сэпунару (90).
Первый матч: 2:2
«Копенгаген» – «Лудогорец» - 0:0
«Копенгаген» – Ольсен, Йоргенсен, Аугустинссон, Анкерсен, Юханссон, Кейта (Куск, 66), Матич, Туту, Сантандер (Павлович, 80), Корнелиус, Фальк (Бойлесен, 89).
«Лудогорец» – Стоянов, Моци, Паломино, Минев, Натанаэл, Кристалдо (Жоао Пауло, 83), Дяков, Марселиньо, Абель (Кишада, 65), Жонатан Кафу (Вура, 75), Кешерю.
Предупреждения: Абель (34), Кешерю (39), Сантандер (55), Анкерсен (87), Дяков (90).
Первый матч: 2:1
«Фиорентина» – «Боруссия» М - 2:4
Голы: 1:0 – 15 Калинич, 2:0 – 28 Валеро, 2:1 – 44, пенальти Штиндль, 2:2 – 47 Штиндль, 2:3 – 55 Штиндль, 2:4 – 60 Кристенсен.
«Фиорентина» – Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Весино, Санчес, Валеро, Бадель (Эль-Бабакар, 64), Бернардески (Иличич, 64), Кьеза, Калинич.
«Боруссия» М – Зоммер, Кристенсен, Вендт, Янчке, Вестергор, Дауд (Штробль, 80), Крамер, Хофманн (Джонсон, 73), Херрманн, Азар (Дрмич, 27), Штиндль.
Предупреждения: Весино (23), Оливера (42), Крамер (67), Штиндль (76).
Первый матч: 1:0
«Тоттенхэм» – «Гент» - 2:2
Голы: 1:0 – 10 Эриксен, 1:1 – 20, автогол Кейн, 2:1 – 61 Ваньяма, 2:2 – 82 Пербе.
«Тоттенхэм» – Льорис, Вертонген, Дэвис (Сон Хын Мин, 58), Уокер, Алдервейрелд, Дембеле (Уинкс, 75), Дайер (Янссен, 89), Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн.
«Гент» – Калинич, Фоке, Митрович, Гершон, Жиго, Деягере (Верстрате, 56), Сайеф, Миличевич (Маттон, 46), Эсити, Саймон (Пербе, 75), Кулибали.
Предупреждения: Деягере (23), Сайеф (26), Калинич (45), Вертонген (64), Уокер (74), Верстрате (83), Дайер (85), Уинкс (89), Ваньяма (90).
Удаление: Алли (39).
Первый матч: 0:1
Источник — Sport.ua
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