ЛЕ. Гент выбивает Тоттенхэм, Боруссия М вырывает путевку у Фиорентины

переехали? помните эти цирки со сборной?все таки Львов фартовый! аура, да?

Больше всего понравилось как стадион в конце матча скандировали Металлист-Металлист

Канал "Футбол1" дебилы. В перерыве крутят рекламу завтрашней жеребьевки и заявляют уже ...

0-2 именно с таким счётом Шахтёр проиграл свой первый и помойму последний матч в Одессе. Теперь Х...

Обидно, конечно. Пеналь левый. Но проход Сельты скорее всего закономерный, как бы не было тяжело ...

Фонсека как в воду глядел, говоря что это еще не конец! Вот и всё! Это какой-то звиздец!