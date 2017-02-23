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ОФИЦИАЛЬНО: Лестер уволил Клаудио Раньери

Итальянский тренер остался без работы

  • 23.02.2017 22:32
  • 3575 просмотров
  • 11 комментария
Метки
ФК Лестер Сити. Клаудио Раньери
© ФК Лестер Сити. Клаудио Раньери

Спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги «Лестер» принял решение об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери, гласит официальное заявление клуба с «Кинг Пауэр».В четверг вечером представители итальянского специалиста провели встречу с руководством «лис», по итогам которой было принято решение о прекращении сотрудничества. Вслед за эксклюзивным материалом Daily Mail последовало и официальное подтверждение.

«Это было самое сложное решение с тех пор, как почти семь лет назад мы приобрели «Лестер». Однако мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше любых личных сентиментов, какими бы сильными они ни были», — сообщил вице-президент «Лестера» Айаватт Шриваддханапрабха.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Клаудио «Лестер» добился величайшего достижения в своей истории, сенсационно завоевав титул. Однако эта кампания складывается гораздо тяжелее, и в данный момент «лисы» находятся всего в одном очке от зоны вылета.

Таким образом, последним матчем Клаудио в «Лестере» стало поражение 2:1 от «Севильи» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 23.02.2017 22:35
    +19
    Тренер толковый, не пропадёт.
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    ssg75
    online
      ssg75, 23.02.2017 22:38
    +11
    Скорее он сам ушел.
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    Irrlicht
      Irrlicht, 23.02.2017 22:40
    +5
    ну, вот, одной интригой меньше. Лестер в чемпионшипе со след. года, уже официально.
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 23.02.2017 22:42
    +3
    ох и руководство.. у них все что было ценное так это раньери.. да ох и функционеры..
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    p2012u
    online
      p2012u, 23.02.2017 22:45
    +8
    зря, ведь хорошо сыграли в ЛЧ, дома все решать можно.
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    mastervor
    online
      mastervor, 23.02.2017 22:50
    +3
    Красунчики! Тепер ше залишилось дочекатися коли Енріке очолить Лестер.....
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 23.02.2017 22:51
    0
    Новость, где написано : "Севилья обыграла Лестер, но о выходе в 1/4 говорить рано ..." Официально можно переименовывать на : " Севилья обыграла Лестер и о выходе в 1/4 говорить уже можно ...."
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    icebeer
      icebeer, 23.02.2017 22:57
    -4
    Профессиональный подход. Это у нас кумовство и ребровы с шевченками тренеруют.
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    Maradona
    online
      Maradona, 23.02.2017 23:02
    +4
    То есть, Лестер будет теперь Анчелотти, Блана, или Кумана приглашать, или как? Раньери это не уровень Лестера? Это посредственная команда, которую Раньери сделал чемпионом, тупо сколотил всю команду вокруг 5-6 игроков, где все остальные просто были как щебень в бетоне, или не знаю как еще назвать. Теперь же, парни подошли на расслабоне, они чемпионы АПЛ, время к Новому Году пролетело, а очки уже все просрали, и думаю с другим тренером этот сезон был бы аналогичен, Раньери просто был заложником этого. Добавилась ЛЧ, в которой они выступают успешно ценой провала на всех фронтах, но кем они усилились, Мусса? вчера он мяч не мог остановить. Короче печаль, и не хотелось бы вылета в Шип. Лучше бы трансферы толковые сделали за призовые а не машины игрокам покупали. А то что я сказал о выступе в ЛЧ успешно, вчера они отыграли второй тайм очень хорошо, и я при счете 2-0 написал что если забьют один и не пропустят перед ответкой, то пройдут дальше, теперь в этом сомневаюсь.
    Не думаю что он мог сам уйти на этом этапе, ведь сезон можно было еще поправить.
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    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 23.02.2017 23:03
    +1
    icebeer, 23.02.2017 22:57
    Профессиональный подход. Это у нас кумовство и ребровы с шевченками тренеруют.

    Это хернь, а не профессиональный подход - уволить тренера посреди сезона. Там пол команды пешком ходит, Канте ушел - отрабатывать некому, Марез хотел уйти - не отпустили, он теперь хрен клал на игру...дело там далеко не в Раньери, парни себя звёздами почуяли.
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    Viktor Kovtun
    online
      Viktor Kovtun, 23.02.2017 23:06
    0
    Слишком большие деньги в футболе ходят, большая проблема для всех!!!!!!!
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