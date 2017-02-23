ОФИЦИАЛЬНО: Лестер уволил Клаудио Раньери

Спустя девять месяцев после завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги «Лестер» принял решение об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери, гласит официальное заявление клуба с «Кинг Пауэр».В четверг вечером представители итальянского специалиста провели встречу с руководством «лис», по итогам которой было принято решение о прекращении сотрудничества. Вслед за эксклюзивным материалом Daily Mail последовало и официальное подтверждение.
«Это было самое сложное решение с тех пор, как почти семь лет назад мы приобрели «Лестер». Однако мы обязаны ставить долгосрочные интересы клуба выше любых личных сентиментов, какими бы сильными они ни были», — сообщил вице-президент «Лестера» Айаватт Шриваддханапрабха.
Напомним, в прошлом сезоне под руководством Клаудио «Лестер» добился величайшего достижения в своей истории, сенсационно завоевав титул. Однако эта кампания складывается гораздо тяжелее, и в данный момент «лисы» находятся всего в одном очке от зоны вылета.
Таким образом, последним матчем Клаудио в «Лестере» стало поражение 2:1 от «Севильи» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Источник — Fapl.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не думаю что он мог сам уйти на этом этапе, ведь сезон можно было еще поправить.
Это хернь, а не профессиональный подход - уволить тренера посреди сезона. Там пол команды пешком ходит, Канте ушел - отрабатывать некому, Марез хотел уйти - не отпустили, он теперь хрен клал на игру...дело там далеко не в Раньери, парни себя звёздами почуяли.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.