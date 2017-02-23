ЛЕ: Атлетик вылетает от АПОЭЛа, Аякс прошел Легию

«Рома» – «Вильярреал» - 0:1
Гол: 0:1 – 15 Борре.
«Рома» – Алиссон, Вермален, Жезус, Мариу Руй, Манолас (Рюдигер, 46), Перотти, Паредес, Эль-Шаарави, де Росси (Наингголан, 76), Бруно Перес (Фасио, 84), Тотти.
«Вильярреал» – Фернандес, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Рукавина, Бонера, Сориано, Родри Эрнандес, Сориано (Дос Сантос, 77), Черышев (Бакамбу, 73), Сольдадо (Адриан, 66), Борре.
Предупреждения: Родри Эрнандес (21), Рюдигер (56).
Удаление: Рюдигер (81).
Первый матч: 4:0
АПОЭЛ – «Атлетик» - 2:0
Голы: 1:0 – 46 Сотериу, 2:0 – 54, пенальти Янниотас.
АПОЭЛ – Ватерман, Меркис, Иоанну, Миланов, Астиц, Винисиус (Эбесилио, 76), Нуну Мораиш, Эфрем (Вандер, 71), Янниотас, Барраль (де Камарго, 61), Сотериу.
«Атлетик» – Ирайсос, Эчейта (Итурраспе, 70), Йерай Альварес, Баленсиага, Де Маркос (Сабин Мерино, 79), Рауль Гарсия, Беньят, Иньяки Уильямс, Сусаета (Вильялибре, 57), Муниаин, Сан Хосе.
Предупреждения: Сотериу (43), Рауль Гарсия (45), Де Маркос (53), Итурраспе (75), де Камарго (87), Ирайсос (90).
Удаления: Сотериу (65), Итурраспе (90).
Первый матч: 2:3
«Бешикташ» – «Хапоэль» Беер-Шева - 2:1
Голы: 1:0 – 17 Абубакар, 1:1 – 64 Нвакаэме, 2:1 – 87 Тосун.
«Бешикташ» – Фабрисио, Марсело, Тошич, Бек, Нукан, Инлер, Уйсал (Озъякуп, 72), Талиска, Куарежма (Арслан, 61), Бабел, Абубакар (Тосун, 79).
«Хапоэль» Беер-Шева – Гореш, Цедек, Тургеман, Охайон, Вильям, Огу, Хобан, Браун (Бузагло, 57), Нвакаэме, Гадир (Меликсон, 64), Саар (Барда, 70).
Предупреждения: Марсело (89), Барда (89).
Первый матч: 3:1
«Аякс» – «Легия» - 1:0
Гол: 1:0 – 49 Виргевер.
«Аякс» – Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, Ридевалд, Зиеш, Классен, Шене, Юнес, Траоре, Дольберг (Нури, 82).
«Легия» – Маляж, Домбровски, Глоушек, Брозь, Паздан, Кухарчик, Казаишвили, Оджиджа-Офоэ, Копчиньски (Чима, 82), Гильерме (Нецид, 73), Йодловец (Мулен, 57).
Предупреждения: Санчес (71), Траоре (75), Велтман (86), Онана (90).
Первый матч: 0:0
Источник — Sport.ua
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