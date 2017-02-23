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ЛЕ: Зенит вылетает от Андерлехта, пропустив гол на 90-й минуте

Команде Луческу не хватило трех минут для выхода в следующий раунд

  • 23.02.2017 21:56
  • 7158 просмотров
  • 27 комментария
Метки
ФК Зенит
© ФК Зенит

«Зенит» - «Андерлехт» - 3:1 (первый матч 0:2)
Джулиано, 24, Артем Дзюба, 72, Джулиано, 78 - Исаак Кизе-Телин, 90

«Зенит»: Юрий Лодыгин, Александр Анюков, Доменико Кришито, Луиш Нету, Джулиано, Маурисио, Данни (Роберт Мак, '89), Хави Гарсия, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Артем Дзюба
«Андерлехт»: Рубен Мартинес, Александру Кипчу (Брам Нейтинк, '85), Иван Обрадович, Оливье Дешахт, Урош Спайич, Анди Нахар, Фрэнк Ашампонг (Диего Капель, '89), Леандер Дендокер, Николае Станчу (Массимо Бруно, '73), Юри Тилеманс, Исаак Кизе-Телин

 Луиш Нету, 31. Хави Гарсия, 41. Юрий Лодыгин, 90+4. - Юри Тилеманс, 29. Фрэнк Ашампонг, 82. Леандер Дендокер, 90+2.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Evil
    online
      Evil, 23.02.2017 22:33
    +5
    Луческу Олег Владимирович: "Правило выездного гола я в расчет не беру".
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    Evil
    online
      Evil, 23.02.2017 22:34
    +4
    Гера Либерман, 23.02.2017 22:22
    И чему тут так радуются все? Ну вылетели, ну и все равно как бы.

    Главное что залупа ой луческу получил по щам, теперь ему нужно перед газпромом с бочкой вазелина объясняться
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    Alex Lugano
      Alex Lugano, 23.02.2017 22:35
    +11
    Не смотрел, но очень-очень приятно. Д'Артаньян наверное свою шляпу съел. Да и у Цыганеску, наверное микроинфаркт. Не желаю ничего плохого, но все-таки, как приятно.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 23.02.2017 22:42
    +13
    ПРИЄМНО
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 23.02.2017 22:53
    -1
    Кто, мальчики мячики, трава, или федерация, ждем прессуху
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    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 23.02.2017 22:54
    +5
    Обидно, досадно ...........что Лехт проиграл
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    sergbarsa
    online
      sergbarsa, 23.02.2017 23:00
    +2
    очень рад вылету,пойду на сру поищу вью от цыгана
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