ЛЕ: Зенит вылетает от Андерлехта, пропустив гол на 90-й минуте

«Зенит» - «Андерлехт» - 3:1 (первый матч 0:2)
Джулиано, 24, Артем Дзюба, 72, Джулиано, 78 - Исаак Кизе-Телин, 90
«Зенит»: Юрий Лодыгин, Александр Анюков, Доменико Кришито, Луиш Нету, Джулиано, Маурисио, Данни (Роберт Мак, '89), Хави Гарсия, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Артем Дзюба
«Андерлехт»: Рубен Мартинес, Александру Кипчу (Брам Нейтинк, '85), Иван Обрадович, Оливье Дешахт, Урош Спайич, Анди Нахар, Фрэнк Ашампонг (Диего Капель, '89), Леандер Дендокер, Николае Станчу (Массимо Бруно, '73), Юри Тилеманс, Исаак Кизе-Телин
Луиш Нету, 31. Хави Гарсия, 41. Юрий Лодыгин, 90+4. - Юри Тилеманс, 29. Фрэнк Ашампонг, 82. Леандер Дендокер, 90+2.
Источник — Sport.ua
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Главное что залупа ой луческу получил по щам, теперь ему нужно перед газпромом с бочкой вазелина объясняться
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