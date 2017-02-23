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ФОТО ДНЯ: Александр Рыкун сейчас

Экс-футболист сборной Украины далек от идеальной спортивной формы

  • 23.02.2017 21:42
  • 6770 просмотров
  • 15 комментария
Метки
Footboom
© Footboom

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда украинских клубов Александр Рыкун поразил своим внешним видом на футзальном турнире легенд, который прошел в Харькове.

Мастер паса, мягко говоря, не в форме.


Фото - FootballHub

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 23.02.2017 21:47
    +36
    Странная заметка, поправился человек ну и что?
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    Powerball
      Powerball, 23.02.2017 21:48
    +3
    Похудав малеха
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    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 23.02.2017 21:53
    +27
    странные журналисты.. зачем такое делать??
    Ссылка
    sanjek83
    online
      sanjek83, 23.02.2017 21:55
    +23
    Дай,Бог йому здоров"я!
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    vasyan86
      vasyan86, 23.02.2017 21:56
    +8
    Действительно, он ведь три-четыре года назад выглядел так же...
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    Powerball
      Powerball, 23.02.2017 21:57
    -6
    александр ковтун, 23.02.2017 21:53
    странные журналисты.. зачем такое делать??
    Чтобы пример показать как нельзя себя запускать!
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    Александр Гончаренко
      Александр Гончаренко, 23.02.2017 21:59
    +18
    источник sport.ua пойди уе...сь об стену
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    titanovec
      titanovec, 23.02.2017 22:13
    +10
    довольно часто вижу Сашу в Днепре на Новокрымке. чутку поправился , и не звездун как многие,
    Ссылка
    jetcrow
    online
      jetcrow, 23.02.2017 22:17
    +9
    Время не щадит никого, правда побаивается Чака Норриса.
    Ссылка
    александр ковтун
    online
      александр ковтун, 23.02.2017 22:25
    0
    Powerball, 23.02.2017 21:57
    александр ковтун, 23.02.2017 21:53
    странные журналисты.. зачем такое делать??

    Чтобы пример показать как нельзя себя запускать!
    пусть гусева показывают коментатора колегу.. спорт юа сайт где нет чести..
    Ссылка
    staand26
      staand26, 23.02.2017 22:30
    +1
    А які зараз Роналдо, Марадонна?
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 23.02.2017 22:30
    +5
    Я впевнений, що він зараз навіть в цій "не в формі" буде краще паси давати ніж ті хто в формі.
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 23.02.2017 22:45
    -1
    українська горілка КАЛОРІЙНА
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 23.02.2017 22:57
    0
    ЧЕЛОВЕК-Легенда!! И не только Металлиста! Санёк, респект тебе!
    спасибо спорт юа за то, что напоминаете нам о наших героях)
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    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 23.02.2017 22:59
    0
    Powerball, 23.02.2017 21:57
    александр ковтун, 23.02.2017 21:53
    странные журналисты.. зачем такое делать??

    Чтобы пример показать как нельзя себя запускать!
    себя покажи, герой
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