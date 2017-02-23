ФОТО ДНЯ: Александр Рыкун сейчас

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда украинских клубов Александр Рыкун поразил своим внешним видом на футзальном турнире легенд, который прошел в Харькове.
Мастер паса, мягко говоря, не в форме.
Фото - FootballHub
Источник — Sport.ua
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странные журналисты.. зачем такое делать??
Чтобы пример показать как нельзя себя запускать!
спасибо спорт юа за то, что напоминаете нам о наших героях)
странные журналисты.. зачем такое делать??
Чтобы пример показать как нельзя себя запускать!
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