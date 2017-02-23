ФОТО ДНЯ: Александр Рыкун сейчас

Тримайтесь хлопці! ще один тайм,ми вірем в вас ШАХТАР ЧЕМПІОН вболівальники динамо проходим мимо!

Esli Celta prodolzit igrat tak kak v pervom tajme to gol pitanna vremeni

вот шеву не пойму. футболист отличный а как человек не пристойный... че он с палкиным связался х...

Для ущербных: Шахтер играет ВТОРУЮ официальною игру, после двухмесячного перерыва. Это наш бич по...

тут більший відсоток вати в повітрі. Електорату рижого таракана