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Уэйн РУНИ: «Я остаюсь в Манчестер Юнайтед»

Нападающий не собирается переезжать в Китай

  • 23.02.2017 21:39
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Уэйн Руни выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что не покинет «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Уже несколько недель капитана «красных дьяволов» связывают с переходом в один из китайских клубов, однако Руни принял решение не покидать «Олд Траффорд».

«Несмотря на интерес, проявленный другими клубами, за который я им очень признателен, я хочу положить конец всем этим слухам и сказать, что я остаюсь в «Манчестер Юнайтед», - говорится в заявлении, выпущенном через Press Association. – Я надеюсь, что смогу помочь команде вести борьбу на четырех фронтах. Клуб переживает захватывающие времена, и я хочу быть их частью».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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