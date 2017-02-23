Шахтер - Сельта: стартовые составы команд

23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» в Харькове принимает испанскую «Сельту». Вашему вниманию – составы команд.
«Шахтер»: 30. Пятов, 33. Срна (к), 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 8. Фред, 74. Коваленко, 11. Марлос, 28. Тайсон, 99. Бланко Лещук
«Сельта»: 1. Серхио Альварес (В), 2. Мальо (К), 3. Андреу Фонтас, 8. Пабло Эрнандес, 9. Йон Гвидетти, 10. Яго Аспас, 11. Пьоне Систо, 18. Даниэль Васс, 19. Хони, 22. Густаво Кабраль, 24. Факундо Ронкалья
Начало матча в 22:05.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.