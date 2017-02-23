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Шахтер - Сельта: стартовые составы команд

Вместо получившего травму Дентиньо сыграет Коваленко

  • 23.02.2017 21:16
  • 920 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» в Харькове принимает испанскую «Сельту». Вашему вниманию – составы команд.

«Шахтер»: 30. Пятов, 33. Срна (к), 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 8. Фред, 74. Коваленко, 11. Марлос, 28. Тайсон, 99. Бланко Лещук

«Сельта»: 1. Серхио Альварес (В), 2. Мальо (К), 3. Андреу Фонтас, 8. Пабло Эрнандес, 9. Йон Гвидетти, 10. Яго Аспас, 11. Пьоне Систо, 18. Даниэль Васс, 19. Хони, 22. Густаво Кабраль, 24. Факундо Ронкалья

Начало матча в 22:05.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sjava.ter
      sjava.ter, 23.02.2017 21:22
    +2
    4:0...вангую
    Ссылка
    Sasha3110
      Sasha3110, 23.02.2017 21:23
    -2
    Степашка засів на "банку" після дискваліфікаціі від УЕФА!!!!
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    mehanik13
      mehanik13, 23.02.2017 21:23
    +2
    Мандраж зашкалює! Пиво закінчелось.... Послав зятя за свіжаком . Шахтарик, душею за тебе!
    Ссылка
    Andrey Yarotskiy
    online
    Andrey Yarotskiy, 23.02.2017 21:25
    +3
    самый идеальный склад удачи в игре
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