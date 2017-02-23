Ворскла представит новичков в пятницу

Напередодні старту весняної частини сезону 2016/2017 в українській Прем’єр-лізі традиційно клуби показують свої трансферні надбання за період зимової паузи. Не виняток і полтавська «Ворскла».

Переглянувши цілу низку кандидатів, тренерська рада Василя Сачка, зупинилася на чотирьох футболістах, які, на думку фахівців, готові реально допомогти команді у вирішенні турнірних завдань. Їх імена відомі за інформацією, що її прес-служба оперативно подавала з турецьких тренувальних зборів. Це воротар Богдан Сарнавський, захисник Роман Кунєв , півзахисники В’ячеслав Шарпар і Сергій Мякушко.

Завтра у прес-центрі стадіону «Ворскла» ім. О. Бутовського вищеназвані, а також головний тренер команди Василь Сачко та віце-президент клубу Олег Лисак поспілкуються з мас-медіа. Початок заходу, який буде доступним для акредитованих ЗМІ, о 10-ій ранку рівно.