Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ворскла представит новичков в пятницу

Шарпар, Сарнавский, Кунев и Мякушко пообщаются с прессой

  • 23.02.2017 21:13
  • 135 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Напередодні старту весняної частини сезону 2016/2017 в українській Прем’єр-лізі традиційно клуби показують свої трансферні надбання за період зимової паузи. Не виняток і полтавська «Ворскла».

Переглянувши цілу низку кандидатів, тренерська рада Василя Сачка, зупинилася на чотирьох футболістах, які, на думку фахівців, готові реально допомогти команді у вирішенні турнірних завдань. Їх імена відомі за інформацією, що її прес-служба оперативно подавала з турецьких тренувальних зборів. Це воротар Богдан Сарнавський, захисник Роман Кунєв , півзахисники В’ячеслав Шарпар і Сергій Мякушко.

Завтра у прес-центрі стадіону «Ворскла» ім. О. Бутовського вищеназвані, а також головний тренер команди Василь Сачко та віце-президент клубу Олег Лисак поспілкуються з мас-медіа. Початок заходу, який буде доступним для акредитованих ЗМІ, о 10-ій ранку рівно. 

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.